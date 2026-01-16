Inter-Lecce, l'arbitro impazzisce al Var: "Guarda 20 volte"

L’Inter vince ed è Campione d’Inverno, il Lecce va k.o. nel finale nel recupero di Serie A del Meazza. Il primo vero spartiacque del match arriva quando il cronometro non ha ancora raggiunto la mezz’ora e il risultato è fermo sullo 0-0. Al centro della scena finisce Bonny, scelto da Cristian Chivu in attacco accanto a Thuram e preferito a Lautaro per questa gara. L’attaccante nerazzurro entra in area e va giù dopo un contatto con Danilo Veiga: per l’arbitro Maresca non ci sono esitazioni e il fischio è immediato, con l’indicazione del dischetto che accende San Siro.

La sicurezza mostrata in campo, però, si scontra quasi subito con le perplessità della sala Var. Le immagini dell’azione iniziano a circolare tra monitor e auricolari e ciò che sembrava chiaro diventa progressivamente più complesso. Il pubblico attende, così come i telespettatori, mentre passano minuti interminabili: oltre quattro, tra il confronto tra Var e Avar e la successiva chiamata di Maresca all’on-field review.

La revisione cambia il corso dell’episodio. Decisivo è un dettaglio tecnico: il piede di Veiga intercetta il pallone prima di entrare in contatto con quello di Bonny. Un tocco leggero ma evidente, che fa sollevare la sfera e che emerge con chiarezza soprattutto da una ripresa laterale, mostrata ripetutamente all’arbitro durante la revisione a bordo campo. Una volta rientrato sul terreno di gioco, Maresca ufficializza la decisione con il microfono aperto: “A seguito di revisione, il calciatore numero 17 del Lecce, contrariamente a quanto visto in campo, tocca il pallone. Di conseguenza, decisione finale: revoca del calcio di rigore”.

La scelta era stata anticipata anche dall’analisi di Luca Marelli su Dazn: “Danilo Veiga tocca il pallone col piede destro e poi c'è un contatto con la gamba di Bonny. A mio parere, questo è un rigore che andrebbe revocato. Danilo Veiga ha piantato il piede per terra, tocca il pallone, poi alza la gamba perché deve continuare il movimento in avanti, e c'è un contatto con la gamba sinistra di Bonny. Però il pallone lo tocca chiaramente con la parte esterna del piede destro Danilo Veiga”. Le immagini successive confermano la lettura: rigore tolto e partita che riprende, lasciando dietro di sé uno degli episodi arbitrali più discussi della serata.