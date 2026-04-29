Caso-Rocchi, "Gervasoni e Nasca quasi alle mani": Inter-Verona, qui crolla tutto...

Tra le partite di serie A sotto la lente di ingrandimento della nuova inchiesta che sta sconvolgendo il calcio italiano c'è anche la celeberrima Inter-Verona del 6 gennaio 2024, finita 2 a 1 per i nerazzurri. Quella della famosa gomitata di Alessandro Bastoni al difensore gialloblù Duda, da cui poi scaturì il gol in extremis di Davide Frattesi che permise all'Inter di portarsi a casa i tre punti. Ebbene, stando a quanto riporta Repubblica, pare che nella sala Var sia successo di tutto.
Ci fu infatti un battibecco furioso tra il vice designatore Gervasoni e il Var Nasca proprio per la famosa gomitata di Bastoni, non segnalata dal varista, ma da sanzionare per il supervisore. Stando a Repubblica, i due sono arrivati "quasi alle mani". Entrambi sono indagati. Per l'arbitro Fabbri, invece, non c'erano gli estremi per concedere un penalty e quindi per annullare il gol. Anzi, aveva sottolineato come il giocatore del Verona si fosse rialzato e lo avesse guardato dopo aver subito il colpo, prima di rimettersi a terra.
Caso Rocchi, "per ora": le due parole del pm che fanno tremare l'InterUn terremoto giudiziario, del quale però non si può ancora prevedere la portata. Sì perché d...
Si parla ancora una volta di ingerenze, bussate e un clima da "figli e figliastri per tornaconto personale", come denunciato da arbitri ed ex arbitri. L'avvocato Antonio D'Avirro ha fatto sapere che domani Rocchi non si presenterà nemmeno dal pm. Non risponderà alle contestazioni, "al buio" per il legale. Al contrario, il suo vice Gervasoni dovrebbe essere regolarmente presente. E sicuramente gli verranno chieste delucidazioni in merito a quel famoso Inter-Verona.