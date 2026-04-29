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Caso-Rocchi, "Gervasoni e Nasca quasi alle mani": Inter-Verona, qui crolla tutto...

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mercoledì 29 aprile 2026
Caso-Rocchi, "Gervasoni e Nasca quasi alle mani": Inter-Verona, qui crolla tutto...

1' di lettura

Tra le partite di serie A sotto la lente di ingrandimento della nuova inchiesta che sta sconvolgendo il calcio italiano c'è anche la celeberrima Inter-Verona del 6 gennaio 2024, finita 2 a 1 per i nerazzurri. Quella della famosa gomitata di Alessandro Bastoni al difensore gialloblù Duda, da cui poi scaturì il gol in extremis di Davide Frattesi che permise all'Inter di portarsi a casa i tre punti. Ebbene, stando a quanto riporta Repubblica, pare che nella sala Var sia successo di tutto.

Ci fu infatti un battibecco furioso tra il vice designatore Gervasoni e il Var Nasca proprio per la famosa gomitata di Bastoni, non segnalata dal varista, ma da sanzionare per il supervisore. Stando a Repubblica, i due sono arrivati "quasi alle mani". Entrambi sono indagati. Per l'arbitro Fabbri, invece, non c'erano gli estremi per concedere un penalty e quindi per annullare il gol. Anzi, aveva sottolineato come il giocatore del Verona si fosse rialzato e lo avesse guardato dopo aver subito il colpo, prima di rimettersi a terra. 

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