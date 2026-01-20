Juventus, Luciano Spalletti spiazza sul rinnovo: "Tutto cambia in fretta"

Nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida di Champions League con il Benfica di Josè Mourinho, Luciano Spalletti, mister della Juventus, ha toccato anche il tema del proprio futuro in bianconero. Il tecnico ha preferito concentrare l’attenzione sul progetto del club e sul lavoro quotidiano, insomma l'ora delle decisioni arriverà soltanto più in là nel tempo.
Rispondendo a una domanda sulle strategie societarie, Spalletti ha ribadito di sentirsi parte di una struttura con ruoli ben definiti: "Ottolini ce l'ho accanto con l'ufficio, solo la notte non ci vediamo – scherza –. Dalla mattina ho lì Chiellini, Comolli che stamani ha anche partecipato all'allenamento – aggiunge -. Del mercato sono tutte domande che dovete rivolgere a loro, io faccio un altro mestiere e siccome ho accettato questa Juventus qui io non mi aspetto niente ma se mi chiedono il mio pensiero glielo dico".
Il discorso si è poi spostato sulla scadenza del contratto e sulle prospettive della prossima stagione. L’allenatore ha scelto toni prudenti, confermando la linea tenuta fin dal suo arrivo: "Il mio pensiero è sempre lo stesso dell'inizio, per cui si va avanti con tranquillità, con coerenza e fiducioso di poter andare a lottare sui nostri obiettivi con i calciatori che ho trovato".
Sul tema di un eventuale rinnovo con la Juve, Spalletti non ha chiuso la porta ma ha rimandato ogni decisione: "Firmare in bianco per la Juve? Questo dubbio lo risolveremo l'ultima settimana della nostra convivenza del nostro rapporto". Parole che danno la cifra du un clima sereno ma anche della volontà di valutare ogni aspetto e ogni risultato prima di prendere qualsiasi decisione.
Il tecnico è quindi entrato nel merito della riflessione: "Si va avanti con coerenza fino alla fine, non ho fatto niente per meritarmi quello che lei auspica in questo discorso qui, nel calcio si sa bene che poi si cambiano idee velocemente e facilmente – spiega ancora -. La Juve ha avuto allenatori fortissimi e ne troverà altrettanti, io se voglio continuare ad allenare spero di trovarla un'altra squadra, è tutto molto semplice, le somme si tirano in fondo non se una volta si vince e un'altra si perde". Tempo al tempo.