Gasperini sbotta in diretta con Giaccherini: "Questo lo dici tu"

Gioia sul campo e un pizzico di tensione fuori. La Roma vince 2-0 a Torino con i gol del neo-acquisto Malen e Dybala, visibilmente rinfrancato dalla presenza dell'attaccante olandese al suo fianco, e si tiene agganciata al treno Champions. La prossima giornata dirà molto sulle ambizioni dei giallorossi: all'Olimpico infatti arriva il Milan secondo (e con 7 punti di vantaggio). Un'eventuale vittoria confermerebbe il bel momento romanista.
Intervistato da Dazn nel dopo-gara, però, il mister Gian Piero Gasperini ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe e non ha rinunciato a polemizzare con Emanuele Giaccherini, ex esterno di Juventus e Nazionale oggi commentatore.
L'ex allenatore dell'Atalanta ha fatto i complimenti a Malen, arrivato in presto dall'Aston Villa pochi giorni fa e dopo una manciata di ore già in campo da titolare con la sua nuova squadra, fornendo una prestazione da veterano. "Mister, è proprio questo il tema - pungola Giaccherini rivolgendosi a Gasp -, perché poi anche un giocatore come Dybala, ma giocatori come Pellegrini, Soulé, possono giovarne, no? Perché poi quando parli la stessa lingua in campo non servono tanti allenamenti. Si è visto subito, a livello istintivo, come si possono trovare. Ora, avendo questo ragazzo in più, anche per te insomma fare la formazione diventa più complesso lì davanti, perché c’è tanta scelta, tanta qualità".
Gasperini però lo gela: "Questo lo dici tu che non servono gli allenamenti. Non servono gli allenamenti? Servono eccome, e sono anche indispensabili. Poi servono le partite, è chiaro. Noi dovremmo metterci nella condizione di sfruttare al meglio le caratteristiche di questo giocatore, ma non può essere solo lui".