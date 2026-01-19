Gasperini sbotta in diretta con Giaccherini: "Questo lo dici tu"

Gioia sul campo e un pizzico di tensione fuori. La Roma vince 2-0 a Torino con i gol del neo-acquisto Malen e Dybala, visibilmente rinfrancato dalla presenza dell'attaccante olandese al suo fianco, e si tiene agganciata al treno Champions. La prossima giornata dirà molto sulle ambizioni dei giallorossi: all'Olimpico infatti arriva il Milan secondo (e con 7 punti di vantaggio). Un'eventuale vittoria confermerebbe il bel momento romanista.

Intervistato da Dazn nel dopo-gara, però, il mister Gian Piero Gasperini ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe e non ha rinunciato a polemizzare con Emanuele Giaccherini, ex esterno di Juventus e Nazionale oggi commentatore.

L'ex allenatore dell'Atalanta ha fatto i complimenti a Malen, arrivato in presto dall'Aston Villa pochi giorni fa e dopo una manciata di ore già in campo da titolare con la sua nuova squadra, fornendo una prestazione da veterano. "Mister, è proprio questo il tema - pungola Giaccherini rivolgendosi a Gasp -, perché poi anche un giocatore come Dybala, ma giocatori come Pellegrini, Soulé, possono giovarne, no? Perché poi quando parli la stessa lingua in campo non servono tanti allenamenti. Si è visto subito, a livello istintivo, come si possono trovare. Ora, avendo questo ragazzo in più, anche per te insomma fare la formazione diventa più complesso lì davanti, perché c’è tanta scelta, tanta qualità".