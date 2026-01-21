Inter-Arsenal, Sommer sotto accusa: il video fa impazzire i nerazzurri

Non c'è solo mister Cristian Chivu sul banco degli imputati in casa Inter. Sui social, subito dopo la sconfitta per 3-1 dei nerazzurri a San Siro contro l'Arsenal che li allontana forse definitivamente dalla qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, obbligandoli a passare dalle forche caudine dei playoff a febbraio, ci sono anche i singoli giocatori. E uno in particolare: Yann Sommer, di nuovo.

Se sul conto dell'allenatore romeno c'è chi mette una statistica ormai impietosa, l'incapacità di vincere un big match, sul portiere svizzero tornano ad addensarsi nubi pesanti. Per lui nessun errore clamoroso, ma una diffusa sensazione di incertezza. Critiche feroci sono arrivate sui suoi riflessi (poco reattivo nella carambola su corner che ha portato al gol di Gabriel Jesus) e sul posizionamento (la terza rete dal limite di Gyokeres, che lo ha sorpreso forse un po' troppo avanti rispetto alla porta).

Non è un caso che martedì sera si siano riaccese le voci sull'Inter a caccia di un portiere. I nomi sono quelli di Vicario (già inseguito due anni fa, scippato dal Tottenham per motivi di tempismo e di soldi) e dell'argentino Dibu Martinez dell'Aston Villa. Difficile pensare però che un big possa arrivare già nel mercato di riparazione, e infatti c'è chi scrive "come aver già deciso di cambiare Sommer e farlo capire mettendo a rischio la stagione", "Martinez è migliore di Sommer ma non è un portierazzo, peggio di Butez e poco meglio di Di Gregorio quest'anno".

La stragrande maggioranza dei commentatori però non perdona nulla al 37enne di Morges: "Possiamo parlare di tattica, di budget, di sfiga, di occasioni sprecate, di cappelle difensive, di tutto quello che vogliamo, ma se non panchiniamo Sommer prima di subito siamo destinati a prendere gol su ogni tiro o cross leggermente pericoloso", "Il punto non è la lista Pallone d’oro, che non va in campo. Il punto è che Sommer è oggettivamente un danno e l’assenza di Dumfries su quella fascia pesa tantissimo", "Per me i gol presi sono errori dei singoli come quelli di Luis Henrique che non sale e tiene in gioco Jesus e poi sul secondo gol Sommer piazzato male come tutta la difesa, terzo gol in contropiede con altri errori individuali di Sucic, Frattesi e ancora Sommer, Lautaro anonimo", "L'assurdo è Sommer. Prendi due anni fa pagandolo un botto un portiere giovane e di talento e lo tieni in panchina in luogo di un quasi quarantenne che a fine anno forse pure smette... ma che diavolo è???". "Sommer non è un dettaglio", "Lautaro e Barella devono riposare e basta, non puoi spremerli come i limoni, ce n'è ancora strada da fare! Altro discorso è per Sommer!", "A mio avviso Acerbi, Sommer e Mkhitaryan sono ormai ex calciatori, Lautaro a questi livelli scompare e Barella è il cugino scemo di se stesso".