Caso Rocchi, penalizzazioni e squalifiche? Flavia Tortorella spiega cosa può accadere

L’indagine penale aperta dalla Procura di Milano nei confronti di Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva potrebbe avere importanti conseguenze non solo sul piano giudiziario, ma anche su quello sportivo. Come riporta LaStampa, secondo l’avvocato Flavia Tortorella, esperta di diritto sportivo, è molto probabile che la Procura Federale apra un’inchiesta d’ufficio sulla base delle notizie di stampa.
Potrà chiedere gli atti alla Procura della Repubblica, che valuterà se renderli subito disponibili o solo al termine delle indagini preliminari (che hanno un termine base di 60 giorni, prorogabili). Uno dei tre capi di imputazione – quello relativo al condizionamento dell’addetto Var nella partita Udinese-Parma – era già stato archiviato in passato dalla giustizia sportiva, ma potrebbe essere riesaminato se dovessero emergere nuovi elementi o circostanze finora sconosciute al Procuratore Federale.Particolarmente rilevanti appaiono i riferimenti ad arbitri “graditi” o “sgraditi” all’Inter.
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Per coinvolgere eventuali club nell’inchiesta serviranno prove concrete di un loro concorso nell’illecito. Se accertato, il concorso in frode sportiva potrebbe integrare anche l’illecito sportivo previsto dall’articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva, oppure la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità (art. 4).Il bene giuridico tutelato è infatti lo stesso: la regolarità e la lealtà delle competizioni. Per questo un procedimento penale per frode sportiva spesso si accompagna a un procedimento disciplinare federale. Le sanzioni possibili per i club vanno dalla penalizzazione in classifica fino alla retrocessione o all’esclusione dal campionato, mentre per dirigenti e altri soggetti sono previste squalifiche e inibizioni.Al momento, tuttavia, secondo l’esperta è prematuro trarre conclusioni: occorrerà attendere la trasmissione degli atti o l’eventuale indagine autonoma della Procura Federale.