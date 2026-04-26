Caso Rocchi, penalizzazioni e squalifiche? Flavia Tortorella spiega cosa può accadere

Per coinvolgere eventuali club nell’inchiesta serviranno prove concrete di un loro concorso nell’illecito. Se accertato, il concorso in frode sportiva potrebbe integrare anche l’illecito sportivo previsto dall’articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva, oppure la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità (art. 4).Il bene giuridico tutelato è infatti lo stesso: la regolarità e la lealtà delle competizioni. Per questo un procedimento penale per frode sportiva spesso si accompagna a un procedimento disciplinare federale. Le sanzioni possibili per i club vanno dalla penalizzazione in classifica fino alla retrocessione o all’esclusione dal campionato, mentre per dirigenti e altri soggetti sono previste squalifiche e inibizioni.Al momento, tuttavia, secondo l’esperta è prematuro trarre conclusioni: occorrerà attendere la trasmissione degli atti o l’eventuale indagine autonoma della Procura Federale.