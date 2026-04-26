Libero logo
Garlasco
Scandalo escort
Jannik Sinner
Iran

Schlein sfrutta l’eccidio per fare propaganda contro il governo

di Alessandro Gonzatodomenica 26 aprile 2026
Schlein sfrutta l’eccidio per fare propaganda contro il governo

3' di lettura

«Questo è un luogo di memoria», e fin qua Elly ci azzecca, ed è una notizia, soprattutto perché non ci voleva un granché. Ma la Schlein rovina tutto subito, e purtroppo per lei non è una novità. La capodem ha scelto il luogo di un eccidio perla consueta vuota propaganda contro il governo e gli Stati Uniti, senza i quali non ci sarebbe alcun 25 aprile e neanche stavolta serviva un fine storico per ricordarlo, però andiamo avanti. A Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, i nazifascisti fucilarono 560 persone, tra cui 130 bambini. Ottantacinque anni dopo la segretaria del Pd, vestita di beige dall’armocromista e con tricolore al collo, nel «luogo di memoria» ha attaccato “le destre” su sanità e salario minimo (oltre a molto altro, ci arriviamo tra poco): «Dobbiamo far vivere la Costituzione antifascista anche oggi, anche nelle parti in cui ancora non è attuata, in cui ancora alcune cittadine e cittadini la sentono distante perché quel diritto alla salute ancora non sentono che sia garantito, perché quel diritto al lavoro dignitoso e una retribuzione equa e dignitosa non è ancora garantito».

Almeno stavolta niente «pausa teatrale», come quando la leader del primo partito d’opposizione ha letto senza accorgersene l’indicazione che le avevano scritto i suoi esperti di comunicazione per trasmettere maggior enfasi. Poi, dicevamo, Elly se l’è presa con l’America: «Non accetteremo di vedere il diritto internazionale sostituito dalla legge del più ricco e dalla legge del più forte. Non accetteremo di vedere smantellate le sedi del multilateralismo per essere rimpiazzate con dei club privati, perché in quelle sedi deve prevalere il dialogo e deve prevalere la pace anziché l’uso della forza e delle armi. Non lo accetteremo proprio», ha sottolineato con un certo piglio la capodem, «perché nel cuore vive ancora e ogni giorno il ricordo di questo eccidio, del nero più profondo e della vergogna, dell’ingiustizia atroce che proprio qui si è consumata e che non dobbiamo consentire si ripeta mai».

La collina del disonore e il carro dei vampiri

È successo. Quello che ho scritto 48 ore fa si è materializzato come uno stormo di fameliche arpie: «...


Cosa c’entri la «legge del più ricco», dunque Trump col nazifascismo, è materia per scienziati, i quali invero già si stanno scapicollando per indagare sulla Schleinosfera, agglomerato di polvere interstellare da cui quotidianamente provengono messaggi criptati. Schelin, invitata dal sindaco Maurizio Verona e affiancata dal governatore toscano Eugenio Giani, è ripartita dicendo che «una società democratica non può dare spazio a discriminazioni, razzismo e xenofobia», e infatti nella nostra società democratica non ci sono, poi ha aggiunto pure l’«antisemitismo», di cui invece sono intrisi i movimenti di estrema sinistra. Le stesse zucche vuote ornate di kefiah – gli stessi che attaccano regolarmente la polizia – ma Elly ieri s’è dimenticata di citarli: «L’odio torna a diffondersi in forme più insidiose, più veloci e più invisibili. Solo nelle ultime settimane il prezioso lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, che ringrazio, ha scoperto e smantellato una rete di neonazisti giovanissimi, alcuni minorenni».


C’è stata anche quell’indagine sugli anarchici rossi saltati in aria mentre stavano preparando una bomba, ma la Schlein non può ricordare tutto, e in ogni caso c’è anche la possibilità che fossero dei nazifascisti. Per strada, da tre anni e mezzo, sono tornate le squadracce nere, e dove non ci sono loro ci sono le politiche di centrodestra: «La minaccia di rigurgiti fascisti», ha tenuto a sottolineare Elly, «non è solo quella diretta ma quella indiretta che trova linfa vitale ogni volta davanti all’indifferenza, che è stata anche istituzionale verso le migliaia di morti nel Mediterraneo che hanno diritto a venire qui e non essere deportate in Albania». I proverbiali diritti dei clandestini.
Per onorare le vittime del nazifascismo Schlein se l’è presa anche con i social, ma non la ricordiamo così sferzante quando il capo di Facebook, Zuckerberg, per sua stessa ammissione favoriva i democratici: «La democrazia non può essere inquinata e il dibattito pubblico non può essere governato da grandi piattaforme private in mano a miliardari con sede in altri paesi. È tempo di richiamare queste piattaforme alle loro responsabilità. Ma per prevenire l’odio serve anche un grande investimento nella scuola pubblica, che difenderemo perché è il primo residuo dove si contrastano le disuguaglianze fin dai primi annidi vita. Per questo pensiamo che serva l’educazione al rispetto delle differenze obbligatoria in tutti i cicli scolastici», e la memoria dei morti, si capisce, si onora anche attaccando il ministro dell’Istruzione Valditara.

Quella sinistra aggredita dai violenti che lei stessa ha legittimato

Il blitz, spray al peperoncino in pugno, è fulmineo. «Fuori i fascisti dal corteo!». I radicali, che ...
tag
25 aprile
elly schlein

25 aprile Quella sinistra aggredita dai violenti che lei stessa ha legittimato

Gli spari Casco integrale e giubbotto militare: caccia all'uomo del 25 aprile

L'editoriale di Mario Sechi La collina del disonore e il carro dei vampiri

ti potrebbero interessare

Il monopolio rosso sulla Liberazione

Il monopolio rosso sulla Liberazione

Marco Patricelli
Gli amici di Giuseppi mettono in crisi i suoi prossimi alleati

Gli amici di Giuseppi mettono in crisi i suoi prossimi alleati

Giovanni Sallusti
La "coesione nazionale" che unisce Mattarella e Meloni

La "coesione nazionale" che unisce Mattarella e Meloni

Fausto Carioti
Quella sinistra aggredita dai violenti che lei stessa ha legittimato

Quella sinistra aggredita dai violenti che lei stessa ha legittimato

Massimo Sanvito