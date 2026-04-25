Serie A, la Roma passa a Bologna e mette pressione a Milan e Juve

La Roma batte 2-0 al 'Dall'Ara' il Bologna nel match valido per la 34/a giornata di Serie A e resta in corsa per la qualificazione in Champions League salendo a 61 punti, momentaneamente a -2 dalla Juventus quarta in classifica. I giallorossi risolvono la partita nel primo tempo, grazie alla rete di Malen al 7' con un tiro sul secondo palo su servizio in profondità di El Aynaoui. Proprio il centrocampista marocchino raddoppia in contropiede subito prima dell'intervallo su assist dello stesso Malen. Il Bologna incassa così la seconda sconfitta di fila e resta fermo a 48 punti, a meno sei dal settimo posto occupato attualmente dall'Atalanta.