Caso Rocchi, tutto nasce dal rigore su Bisseck costato lo scudetto all'Inter

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano nell’ambito di un’indagine per frode sportiva condotta dal pm Ascione. L’inchiesta è scaturita da una lettera-bomba inviata a maggio 2025 da Domenico Rocca, ex assistente arbitrale, che ha denunciato presunte irregolarità nel mondo VAR.Tra i casi citati, il più pesante riguarda la partita Inter-Roma della stagione 2024-2025. In quell’occasione si verificò un contatto in area tra Evan Ndicka e Yann Bisseck.

Secondo la lettera di Rocca, si trattò di un rigore netto a favore dell’Inter, tanto che la stessa Commissione arbitrale, durante un raduno successivo, ammise pubblicamente davanti a tutti gli arbitri e assistenti di aver "perso un rigore netto". Rocca punta il dito sul diverso comportamento dei supervisori di giornata. Mentre in Udinese-Parma Rocchi intervenne attivamente “bussando” più volte sul vetro della sala VAR per richiamare l’attenzione e far rivedere un episodio (con successivo OFR e rigore assegnato), nel caso Inter-Roma il supervisore Gervasoni rimase defilato e non “bussò” ai VAR per segnalare l’episodio su Bisseck, rispettando formalmente la regola ma senza intervenire.