Gianluca Rocchi, le accuse: "Riunioni segrete a San Siro per favorire l'Inter"

Nella nuova inchiesta della Procura di Milano, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva con tre distinti capi d’imputazione. Secondo l’avviso di garanzia, Rocchi avrebbe agito in concorso con altre persone per favorire l’Inter in momenti delicati della stagione 2024/2025.In particolare, durante la gara di Coppa Italia a San Siro, Rocchi avrebbe combinato la designazione dell’arbitro Andrea Colombo per la partita di campionato Bologna-Inter del 20 aprile 2025, scegliendo un direttore di gara ritenuto gradito alla squadra nerazzurra, - questo si legge nelle carte riportate da La Stampa - allora impegnata nella lotta scudetto alle battute finali.

Sempre allo stadio San Siro, durante la gara di andata di Coppa Italia del 2 aprile 2025, avrebbe invece “combinato” o “schermato” la designazione di Daniele Doveri per la semifinale del 23 aprile, con l’obiettivo di evitare che lo stesso arbitro – considerato poco gradito all’Inter – dirigesse un’eventuale finale di Coppa Italia o altre partite di campionato di particolare interesse per i nerazzurri.

Il terzo episodio riguarda la partita Udinese-Parma dell’1° marzo 2025: in qualità di supervisore Var, Rocchi avrebbe condizionato l’addetto Var Daniele Paterna, inducendolo a richiamare l’arbitro Fabio Maresca per un on field review e assegnare un calcio di rigore a favore dell’Udinese, nonostante Paterna fosse di diverso avviso.