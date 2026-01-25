Jannik Sinner travolto dalle critiche: "Vergognoso". Il giallo dell'"orario diurno"

Altro match, altra polemica. Jannik Sinner torna nella bufera dopo la vittoria con Spizzirri. Il motivo? Il numero due al mondo - per il derby tutto azzurro con Darderi che vale un posto nei quarti di finale dell’Australian Open - è stato spostato sulla Margaret Court Arena. Quanto basta a scatenare le critiche e i sospetti. L’ottavo di finale tra Sinner e Darderi si giocherà infatti lunedì 26 gennaio sul ‘Margaret Court’ – dunque non sul campo principale – non prima delle 8:00 italiane, quando cioè in Australia saranno le 18:00.

La decisione è arrivata dopo la fatica sostenuta dall’altoatesino in occasione dell’ultimo incontro disputato e portato a casa in quattro set contro l’americano dalle origini italiane Eliot Spizzirri. In quell'occasione Sinner ha sofferto il caldo e i crampi lo hanno messo a dura prova. E ora, è il sospetto di molti, guarda caso è stato "graziato" dall’orario diurno.