Jannik Sinner travolto dalle critiche: "Vergognoso". Il giallo dell'"orario diurno"

Altro match, altra polemica. Jannik Sinner torna nella bufera dopo la vittoria con Spizzirri. Il motivo? Il numero due al mondo - per il derby tutto azzurro con Darderi che vale un posto nei quarti di finale dell’Australian Open - è stato spostato sulla Margaret Court Arena. Quanto basta a scatenare le critiche e i sospetti. L’ottavo di finale tra Sinner e Darderi si giocherà infatti lunedì 26 gennaio sul ‘Margaret Court’ – dunque non sul campo principale – non prima delle 8:00 italiane, quando cioè in Australia saranno le 18:00.
La decisione è arrivata dopo la fatica sostenuta dall’altoatesino in occasione dell’ultimo incontro disputato e portato a casa in quattro set contro l’americano dalle origini italiane Eliot Spizzirri. In quell'occasione Sinner ha sofferto il caldo e i crampi lo hanno messo a dura prova. E ora, è il sospetto di molti, guarda caso è stato "graziato" dall’orario diurno.
Jannik Sinner, stavolta gli odiatori si attaccano al... tettoQuando ci sono di mezzo i due fuoriclasse da premio Oscar del tennis, ovvero Jannik Sinner (un Bob De Niro che non sbagl...
"Forse hanno timore che sudi" tuona qualcuno sui social. E ancora: "Stanno preparando i cannoni sparaneve, così sembra di essere a casa di Heidi", "Gli organizzatori sperano in una finale di Sinner contro Alcaraz che attiri la folla", "Devono fare di tutto per assicurarsi che il ragazzo dalle uova d’oro non venga tirato fuori prima della finale". Ma non finisce qui: "È vergognoso". Insomma, non manca la polemica.