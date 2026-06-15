Jannik Sinner e Laila al supermarket? Il nodo-granola: come li sorprendono

Jannik Sinner continua ad avvicinarsi al ritorno in campo, ma nel frattempo si concede anche qualche momento di normalità lontano dai riflettori dei grandi tornei. Dopo alcuni giorni di relax trascorsi in Sardegna, il numero uno del ranking mondiale è tornato a Montecarlo, dove ha ripreso la preparazione in vista della stagione sull’erba e soprattutto di Wimbledon. Accanto a lui c’è sempre Laila Hasanovic. La modella danese è stata infatti vista insieme al tennista altoatesino nel Principato, prima durante una passeggiata in Vespa tra le strade della città e poi in un contesto decisamente più quotidiano: una semplice spesa al supermercato.

Proprio quest’ultimo momento è finito rapidamente sui social, dove un breve video che ritrae la coppia tra gli scaffali è diventato virale nel giro di poche ore. Nelle immagini si vedono Sinner e Hasanovic mentre scelgono alcuni prodotti alimentari e discutono scherzosamente su cosa acquistare. La conversazione si concentra in particolare sulla granola, con Laila che chiede consiglio al compagno e Jannik che opta per una variante con i semi, ritenuta più salutare. Poco dopo i due si confrontano anche sulla scelta del succo d’arancia.