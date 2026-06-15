Zverev punge Sinner e Alcaraz: "Non ho bisogno di comprare yacht o Ferrari"

Ora che Alexander Zverev è riuscito a togliersi di dosso l'etichetta di "eterno secondo" - grazie alla vittoria a Parigi del Roland Garros -, può levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Il numero tre al mondo, in un'intervista rilasciata a Esquire, ha raccontato alcuni aspetti intimi della sua vita personale, lanciando anche un attacco - neanche tanto implicito - a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

"Fuori dal campo, sono una persona molto tranquilla - ha confessato Zverev -. Voglio che la mia vita sia il più semplice possibile. L'unica cosa che conta sono il benessere dei miei cari: la mia famiglia, mia figlia Sophia, i miei cani. Vogliamo solo trascorrere del tempo di qualità insieme, senza preoccupazioni. Questa è la mia base. Non ho bisogno di perfezione nella mia routine quotidiana, né mi definisco attraverso simboli di status. Non sono il tipo che possiede uno yacht di lusso, né venti Ferrari - ha proseguito -. La vera felicità per me è molto più semplice: giocare a golf nel pomeriggio e poi tornare a casa con i miei cani. Questo mi dà molto di più di qualsiasi lusso materiale".