Maignan e l'arbitro, rissa nel tunnel prima di Roma-Milan: video clamoroso

Altissima tensione in campo domenica sera, tra Mike Maignan e l'arbitro Andrea Colombo. E altissima tensione anche prima di Roma-Milan, nel tunnel che dagli spogliatoi dello stadio Olimpico conduce al prato verde.

L'occhio indiscreto della "Bordocam" di Dazn ha ripreso il primo battibecco tra il portiere francese, capitano del Diavolo, e il direttore di gara che durante la partita, in occasione del rigore assegnato per fallo di mano di Bartesaghi che ha decretato l'1-1 finale, lo ammonirà dopo uno scontro a muso duro ravvicinatissimo.

Il Milan, come spesso accaduto in questa stagione (gara di andata compresa), fa attendere gli avversari qualche minuto di troppo. I romanisti sono già pronti per entrare in campo, Mancini tra il serio e il faceto la butta lì: "O multa o partiamo 1-0, decidiamo". L'arbitro Colombo è inquieto, guarda l'orologio e quando in cima alle scale si scorge Maignan seguito da qualche rossonero, lo invita a darsi una mossa: "Come on (andiamo, in inglese, ndr), aspettiamo voi, siamo in ritardo".

Il portierone, vero protagonista della partita, prima si scusa ("Siamo in sei..."), poi risponde per le rime: "Stai calmo oh". Come andrà a finire in campo è cosa nota, con Colombo particolarmente rigido con i rossoneri (4 gialli a zero) e che in occasione del rigore sembra far innervosire Maignan, che a un certo punto lo accusa quasi di avergli calpestato un piede. Alla luce del precedente, non stupisce...