Carlos Alcaraz, lo schiaffo di Ferrero: "Sinner? Un'opportunità così..."

Juan Carlos Ferrero pronto ad allenare Jannik Sinner. Dopo l'addio a Carlos Alcaraz, non per sua volontà, l'allenatore spagnolo non esclude la possibilità di far parte del team del rivale, il numero due al mondo. "Non si può mai sapere - ha comunque precisato in una lunga intervista a El Partidazo de COPE su un possibile riavvicinamento ad Alcaraz -. Ci siamo lasciati in modo ottimale, l’amicizia resta e non me la sento di sbilanciarmi sul futuro. Abbiamo fatto qualcosa di molto bello assieme. Gli ho sempre parlato in maniera schietta e non è vero che sono stato troppo severo come dice qualcuno, mi sono adattato al mio giocatore. Anche io sono stato un tennista professionista e gli ho dato dei consigli, ma è sempre stato lui a prendere le decisioni. Dove può arrivare Carlos? Il limite è altissimo. Ha tutte le qualità necessarie per raggiungere i numeri di Novak Djokovic, ma bisognerà vedere cosa succederà anno dopo anno.”

D'altronde la mancanza si sente: "Ho guardato i risultati, ma non ho visto nessuna partita per intero. So soltanto che sta giocando davvero bene e sono felice per lui. Ora mi sento meglio. Ho parlato con Carlos e ci siamo salutati nella maniera migliore possibile, il che mi ha aiutato molto. Mi manca stare con lui, non è facile cancellare una routine di tanti anni in un paio di mesi, ma sono pronto a rimettermi in piedi e ad andare avanti".