Napoli, dramma-Di Lorenzo: fuori in barella, l'infortunio che spaventa gli azzurri

Infortunio per Giovanni Di Lorenzo durante il match Napoli-Fiorentina vinto dagli azzurri per 2-0. Dopo i ko in campionato con la Juve e in Champions con il Chelsea, la squadra di Antonio Conte è riuscito a battere allo stadio Maradona la Fiorentina. Una gioia ora superata dalla grande la preoccupazione per le condizioni del capitano partenopeo e del suo ginocchio. Al 28’ del primo tempo, infatti, Di Lorenzo ha accusato un problema al ginocchio sinistro. La colpa sarebbe stata di un movimento innaturale dopo uno stacco aereo, che l'ha costretto a uscire dal campo in barella.

Il capitano del Napoli si è anche coperto il volto con le mani per la sofferenza, mentre il pubblico applaudiva, cercando di confortarlo. Le sue condizioni sono da valutare nelle prossime ore: alla fine Di Lorenzo ha lasciato lo stadio in stampelle e nella mattinata di domani, domenica 1 febbraio, è in programma una risonanza magnetica che servirà a valutare l'entità del suo infortunio. Un brutto momento proprio nel giorno in cui è stato premiato prima della gara per aver raggiunto le trecento presenze con la maglia del Napoli.