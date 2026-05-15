Libero logo
Andrea Sempio
Hantavirus
Jannik Sinner
Iran

Napoli, agguato ai ciclisti: attimi di terrore al Giro d'Italia

venerdì 15 maggio 2026
Napoli, agguato ai ciclisti: attimi di terrore al Giro d'Italia

1' di lettura

Un gesto folle e sconsiderato durante la sesta tappa del Giro d'Italia. A meno di 50 chilometri dall'arrivo, i ciclisti imboccano una rotonda, circondati, come sempre, da numerosi tifosi che occupano il bordo della strada per incoraggiarli. Questa volta, però, tra il pubblico ci sono due giovani che in testa hanno un'idea ben diversa da un semplice urlo di incoraggiamento. 

I due, in prossimità della rotonda, allungano improvvisamente le mani in mezzo alla strada contro i corridori lanciati a oltre cinquanta all'ora. Un'azione oltremodo pericolosa, che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Afonso Eulalio, leader della corsa, è il primo a essere toccato e reagisce tentando di allontanare uno dei ragazzi allargando il braccio. Gianmarco Garofoli viene invece colpito al sedere, riuscendo fortunatamente a rimanere in piedi. Emblematica la reazione degli altri ciclisti che assistono alla scena e mandano a quel paese i ragazzi.

Arrieta vince a Potenza la 5^ tappa del Giro, Eulalio nuova maglia rosa

POTENZA (ITALPRESS) – Lo spagnolo Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) trionfa nella quinta tappa del Giro d’...

I responsabili sono stati identificati in due giovani, di 19 e 20 anni, provenienti da San Vitaliano, in provincia di Napoli. Entrambi sono stati denunciati per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva e puniti con il daspo urbano. 

"Ho visto tutto perché davanti a me c’era Thomas Silva che l’ha mandato a quel paese. Non si rendono conto della velocità a cui andiamo", ha raccontato il ciclista italiano Alberto Bettiol. "Se li prendiamo, ci facciamo male tutti".

tag
napoli
giro d'italia

Al Maradona La prodezza di Rowe gela il Napoli: ko in casa col Bologna, occhio alla Champions...

La corsa rosa Jonas Vingegaard, il grande favorito di un Giro d'Italia con poche stelle

Nervosismo Tommaso Paradiso fuori controllo sul palco: scoppia la bufera a Napoli

ti potrebbero interessare

Garlasco, "Chiara Poggi gettata, non spinta, dalle scale": la perizia che riscrive tutto?

Garlasco, "Chiara Poggi gettata, non spinta, dalle scale": la perizia che riscrive tutto?

Redazione
Porta a Porta, Concita Borrelli choc: "Ognuno di noi sogna lo stupro"

Porta a Porta, Concita Borrelli choc: "Ognuno di noi sogna lo stupro"

Redazione
Garlasco, "il tuo alibi sarebbe invece?": la risposta di Sempio alla giornalista è l'arma dei pm

Garlasco, "il tuo alibi sarebbe invece?": la risposta di Sempio alla giornalista è l'arma dei pm

Redazione
Sonia Bottacchiari, ricoverato in ospedale l'ex marito: cosa è successo

Sonia Bottacchiari, ricoverato in ospedale l'ex marito: cosa è successo