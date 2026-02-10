Milano-Cortina, oro di Arianna Fontana? "100 dollari al giudice": questa foto è un caso

L'Italia ha vinto l'oro nella staffetta mista dello short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina ma qualcuno pare averla presa molto male. Mentre Arianan Fontana, Elisa Confortola, Pietro Sighel e Thomas Nadalini stavano festeggiando una impresa storica, su X è diventata virale l'immagine di una atleta della Sud Corea recarsi dai giudici di gara con una banconota da 100 dollari in mano. E ovviamente in tanti hanno pensato (male) a uno smaccato, clamoroso tentativo di corruzione. Prendendo un abbaglio.

La nazionale asiatica è uscita in semifinale contro gli Stati Uniti ma ha subito accusato gli avversari di scorrettezza. Nel mirino in contatto tra Corinne Stoddard e Kim Gil-li, la cui caduta ha compromesso la prova dei ragazzi di Seoul. Questo ha provocato le proteste formali dei sudcoreani, che si sono presentati al tavolo dei giudici per esporre un reclamo immediato.

L'immagine dei soldi sventolati sotto il naso dei giudici ha fatto esplodere X. Peccato che quasi nessuno conosca le dinamiche regolamentari e burocratiche di uno sport che, come spesso accade con le Olimpiadi, conquista i riflettori ogni 4 anni per poi ripiombare nel semi-anonimato mediatico.

Nel regolamento di questa disciplina, infatti, i reclami si possono presentare solo con soldi in contanti da consegnare agli ufficiali dell'International Skating Union. Come ricorda anche Fanpage, se la protesta (da presentare entro 30 minuti dalla fine della gara) viene respinta, la cauzione viene persa.Doppia beffa, insomma.

Purtroppo per la Sud Corea, la richiesta di advancement (di fatto, avanzamento in classifica) per penalità degli Stati Uniti è stata infatti respinta e gli asiatici sono stati relegati alla Finale B, per designare i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto.