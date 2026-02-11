Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, Sofia Goggia e una polemica pesantissima: "Non l'ho mica deciso io"

di Roberto Tortoramercoledì 11 febbraio 2026
Milano-Cortina, Sofia Goggia e una polemica pesantissima: "Non l'ho mica deciso io"

2' di lettura

Sulle Tofane lo spirito olimpico comunica in molteplici lingue, ma quella italiana ne è esclusa. Come racconta il Corriere della Sera, i boati sono americani – anche se solo per un bronzo strappato con la “coppia di riserva” Moltzan-Wiles dopo il black-out di Shiffrin – sono austriaci per l’oro inatteso, sono tedeschi per l’argento in rimonta.

Ma azzurri no. Sofia Goggia, infatti, si è chiamata fuori da sola, con una scivolata da brivido sulla stessa neve che spezzò la tibia di Lindsey Vonn. Paura? "Situazione che comunque sono riuscita a gestire". Sorriso tirato, però. Perché l’uscita brucia. E perché qualcosa, evidentemente, non torna.

Milano-Cortina, Sofia Goggia commuove l'Italia: "Lara, se mi ascolti... scusami"

Battuta di arresto per Sofia Goggia che è caduta nella manche di discesa della combinata a squadre di Cortina. &q...

La bergamasca lo dice senza giri di parole: "In Coppa del Mondo c’è molto più pathos di qui e ci sono molti più italiani". Poi affonda: "Con tutte le restrizioni olimpiche non è semplice arrivare a Cortina. E anche i biglietti costano molto, è quasi un disincentivo a venire".

Milano-Cortina, "problemi psicologici": dramma-Vinatzer, il lato scuro delle Olimpiadi

Una giornata che pesa più di una sconfitta. Alex Vinatzer esce dalla combinata maschile a squadre con il peso add...

Parole che pesano e che il Cio farebbe bene ad ascoltare. I Giochi diffusi piacciono ai burocrati, meno agli atleti. Intanto domani arriva il presidente Mattarella: "Sarà un onore averlo qui". Ma la combinata è già archiviata: "Errore mio sullo Scarpadon, sono andata troppo sulla destra. Non sono riuscita a mantenere la stessa tensione di domenica. Leader? Ma io non mi sento leader: ci sono Brignone, Pirovano, le sorelle Delago".

Milano-Cortina, Franzoni e la Vittozzi: gli azzurri in gara oggi a caccia di medaglie

Dopo l'oro nella staffetta mista di short track trascinata dall'eterna Arianna Fontana e il bronzo nel doppio mi...

C’è sicuramente stanchezza: "Dispendio elevato di energie dopo la libera. Non cerco scuse, non le ho mai cercate ma mi sento così". E c’è pure la replica ad Alberto Tomba, che invocava Gustav Thoeni come figura idonea ad accendere il braciere: "Non ho mica deciso io chi doveva accenderlo". Poi il pensiero alla Vonn: "Mi piange il cuore a pensarla in un letto d’ospedale". E uno sguardo al futuro: "A 41 anni io non credo di vedermi ancora sugli sci". L’Italia, però, sì. Perché dietro il vuoto di domani fa più rumore delle mancate vittorie di oggi.

tag
sofia goggia
milano cortina
alberto tomba
lindsey vonn

Struggente... Milano-Cortina, le corna venute dal Nord. Laegrid, faccia e medaglia di bronzo

Il programma Milano-Cortina, Franzoni e la Vittozzi: gli azzurri in gara oggi a caccia di medaglie

Patrioti e no DiMartedì, Bersani insulta Meloni: "Sarebbe una patriota questa qui?"

ti potrebbero interessare

Milano-Cortina, le corna venute dal Nord. Laegrid, faccia e medaglia di bronzo

Milano-Cortina, le corna venute dal Nord. Laegrid, faccia e medaglia di bronzo

Fabrizio Biasin
Arianna Fontana, il filo non si spezza mai: 20 anni come nessuno mai

Arianna Fontana, il filo non si spezza mai: 20 anni come nessuno mai

Claudio Savelli
Milano-Cortina, Franzoni e la Vittozzi: gli azzurri in gara oggi a caccia di medaglie

Milano-Cortina, Franzoni e la Vittozzi: gli azzurri in gara oggi a caccia di medaglie

Jannik Sinner, colpaccio per Mediaset: Atp Finals, la rivoluzione

Jannik Sinner, colpaccio per Mediaset: Atp Finals, la rivoluzione

Lorenzo Pastuglia