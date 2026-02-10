Milano-Cortina, Sofia Goggia commuove l'Italia: "Lara, se mi ascolti... scusami"

Battuta di arresto per Sofia Goggia che è caduta nella manche di discesa della combinata a squadre di Cortina. "Sono scivolata. Oggi in partenza non sono riuscita a ricreare la stessa tensione necessaria per performare bene in gara, nonostante fossi molto serena e stessi molto bene. Ero concentrata sulle cose da fare in pista, il primo salto lo avevo passato molto bene, l'errore è stato sullo Scarpadon, sono saltata tanto, ho curvato per recuperare un po' la linea ma non avevo il punto di corda della curva anche se ho gestito bene la scivolata". La 33enne bergamasca si è così rivolta a Lara Della Mea, guardando dritto in telecamera.

"Un conto è correre per se stessi, un altro correre per un altro compagno. Il primo pensiero è stato per lei, avrebbe potuto provare la pista per lo slalom, l'avrebbe aiutata. Se mi senti Lara, perdonami… perdonami ancora - dice in riferimento alla sciatrice Della Mea che avrebbe dovuto disputare la manche di slalom -. Ho forse bisogno di recuperare un attimo le energie, sono passati solo due giorni dalla gara di domenica. Non cerco scuse, ma non essere riuscita a ricreare quella tensione dentro di me è stato dato da un dispendio energetico nei giorni scorsi molto importante".