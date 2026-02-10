Milano-Cortina, "problemi psicologici": dramma-Vinatzer, il lato scuro delle Olimpiadi

L’Italia era in corsa per il podio, addirittura per l’oro. Giovanni Franzoni, autore di una prima prova solidissima, aveva portato la squadra in testa, davanti a Svizzera e Austria. Poi è arrivata la manche di Vinatzer e tutto si è sgretolato . Un errore dietro l’altro, la tensione che prende il sopravvento, la classifica che precipita fino a un anonimo diciassettesimo posto finale. Franzoni resta freddo, lo aiuta a togliere gli sci, gli dà una pacca sulla spalla. Vinatzer abbassa lo sguardo: " Scusa, Giovanni ".

Una giornata che pesa più di una sconfitta. Alex Vinatzer esce dalla combinata maschile a squadre con il peso addosso di un errore che non è solo tecnico, ma soprattutto mentale. L’azzurro lo ammette senza giri di parole, usando un’espressione forte: " Sono in lutto ". Non per una medaglia mancata soltanto, ma per la consapevolezza di non essere riuscito a reggere la pressione nel momento decisivo.

Le parole del dopo gara raccontano più di qualsiasi cronometro. "Ero super nervoso, non ho retto. Questo risultato è una sberla per svegliarmi", confessa Vinatzer, visibilmente provato. La testa, prima ancora delle gambe, ha tradito. E il rimorso è doppio: "Volevo regalargli la medaglia, se la meritava”. Franzoni, da parte sua, aveva provato a caricargli le spalle nel modo giusto prima della seconda manche: "Il mio io l’ho fatto. Scia con la testa libera, spingi". Un invito alla serenità che non ha trovato risposta sulla pista.

Il risultato finale è duro da digerire: settimi, dietro anche all’altra coppia azzurra Paris-Sala, lontanissimi dagli svizzeri dominanti. "Lo slalom è così: tosto", prova a ridimensionare Vinatzer, ma la ferita resta. A margine, arrivano letture più ampie. "Ci sono periodi in cui le cose non vanno", osserva Gustavo Thoeni, mentre Alberto Tomba riconosce i meriti degli avversari. Per Franzoni, domani, mercoledì 11 febbraio, c’è il SuperG: da solo, senza staffetta. Per Vinatzer resta invece una sfida più complessa, quella con se stesso. Perché nello sci, come nello sport di alto livello, la linea più difficile da tenere non è sempre quella tra le porte, ma quella dentro la testa.