Formula 1, i sospetti della Fia su alcuni team: cosa sta succedendo

di Lorenzo Pastugliagiovedì 12 febbraio 2026
Per la prima volta, la Fia ha confermato questa settimana l’esistenza di sospetti su alcuni team che potrebbero manipolare il rapporto di compressione dei motori a caldo. A parlarne è stato Nikolas Tombazis: “Naturalmente — ha spiegato nel video di domande e risposte pubblicato sul canale YouTube ufficiale della Fia — gli ingegneri che lavorano in Formula 1 sono molto intelligenti e cercano sempre di ottenere un vantaggio. Alcuni hanno trovato il modo di aumentare potenzialmente il rapporto di compressione quando il motore è caldo. Ed è proprio questo l’argomento di cui stiamo discutendo ora”. 

L’ex direttore tecnico della Ferrari ha poi sottolineato l’impegno della Federazione nel chiudere la questione prima dell’inizio del mondiale: “Abbiamo passato molto tempo con Jan Monchaux a discutere su come risolvere questi problemi — ha aggiunto — È nostra intenzione ovviamente quella di risolverli prima dell’inizio della stagione. Non vogliamo polemiche. Vogliamo che le persone competano in pista e non in tribunale o nella sala dei commissari Fia”.

Le pressioni dei motoristi sono evidenti: Audi, Ferrari e Honda da settimane sollecitano la Federazione internazionale a introdurre un metodo di misurazione più realistico, con la power unit in funzione, e alla loro richiesta si è unita anche la Red Bull, che secondo alcune fonti avrebbe portato all’attenzione della Federazione le irregolarità di Mercedes. 

A margine della presentazione della nuova Aston Martin AMR26, Adrian Newey ha commentato la vicenda con il consueto sarcasmo: “Sono chiaramente di parte — le sue parole — Penso che tutti i motoristi siano d’accordo tranne uno e dunque vedremo come andrà a finire a Melbourne”. Ha aggiunto in un’altra dichiarazione: “Il rischio più grande per la Fia è che le scuderie concorrenti avanzino reclami ufficiali, e questo potrebbe creare una situazione complicata già nelle prime gare”. Newey ha inoltre ricordato che la stagione 2026 sarà caratterizzata da novità regolamentari significative: “Data la portata dei cambiamenti sul telaio e sulla power unit, possiamo aspettarci che emergano altre questioni calde nel corso del campionato”. La tensione in pista resta quindi alta, con Mercedes sotto la lente e gli occhi di tutti i team puntati sulle prime giornate a Melbourne, pronte a confermare o smentire i sospetti.

