Milano-Cortina, le sciatrici inseguite da un lupo in pista

Un lupo cecoslovacco in pista a Milano-Cortina. E no, non stiamo parlando di un atleta ceco particolarmente aggressivo in gara alle Olimpiadi invernali ma di uno dei più incredibili imprevisti di questi Giochi.
Durante le qualificazioni della gara sprint a squadre dello sci di fondo femminile, alle spalle delle sciatrici è spuntato un cane lupo vero e proprio. E il video, ovviamente, è diventato virale sui social nel breve volgere di qualche giro di lancetta dell'orologio.
Il lupo ha fatto la sua comparsa sul rettilineo finale a poche decine di metri dalla linea del traguardo. Poco più avanti, mentre la classifica scorre regolarmente sullo schermo, le atlete di Svezia, Stati Uniti e Finlandia a contendersi il primo posto.
Due di loro si accorgono della presenza del lupo ma continuano a sciare, senza mostrare il minimo segno di paura o sorpresa. Placidamente, la bestia trotterella a breve distanza e taglia il traguardo sotto lo sguardo costernato del pubblico presente sul circuito del lago di Tesero, in Val di Fiemme. Svelato l'arcano: il lupo non era selvatico, ma un esemplare domestico semplicemente sfuggio al distratto proprietario.
