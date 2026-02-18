Giovanni Franzoni, bordata del fratello di Franzoso: "Io ricordo chi non c'era al funerale"

Non è passato inosservato il post pubblicato su Instagram da Michele Franzoso, fratello di Matteo, sciatore azzurro morto in Cile a settembre dopo un incidente in allenamento. "Qualcuno - si legge - dice di essere il fratello di Matteo. Io sono il suo solo fratello. Io ero al suo funerale. Qualcun altro non c'era. É molto egoista e una mancanza di rispetto. Fatemi sapere chi é chi". Il riferimento sembra essere a Giovanni Franzoni, medaglia d'argento in discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina. Franzoni ha dedicato a Franzoso molti dei suoi recenti successi, tra cui le vittorie in SuperG a Wengen e la discesa di Kitzbuhel. Tra le altre cose, si é fatto un tatuaggio con il numero 28"51, l'ultimo intermedio di Franzoso prima del tragico incidente.

Un messaggio, quello di Michele, rilanciato anche dalla mamma di Matteo, Olga. E sui social è arrivata la risposta del fratello gemello di Giovanni Franzoni, Alessandro: "Lui ha voluto continuare per non pensare, ma soprattutto per raggiungere i traguardi che sognavano insieme Matteo e Giovanni. Ha continuato per la passione che avevano in comune per questo sport, per onorare la sua perdita".

