Giovanni Franzoni, bordata del fratello di Franzoso: "Io ricordo chi non c'era al funerale"

Non è passato inosservato il post pubblicato su Instagram da Michele Franzoso, fratello di Matteo, sciatore azzurro morto in Cile a settembre dopo un incidente in allenamento. "Qualcuno - si legge - dice di essere il fratello di Matteo. Io sono il suo solo fratello. Io ero al suo funerale. Qualcun altro non c'era. É molto egoista e una mancanza di rispetto. Fatemi sapere chi é chi". Il riferimento sembra essere a Giovanni Franzoni, medaglia d'argento in discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina. Franzoni ha dedicato a Franzoso molti dei suoi recenti successi, tra cui le vittorie in SuperG a Wengen e la discesa di Kitzbuhel. Tra le altre cose, si é fatto un tatuaggio con il numero 28"51, l'ultimo intermedio di Franzoso prima del tragico incidente.
Un messaggio, quello di Michele, rilanciato anche dalla mamma di Matteo, Olga. E sui social è arrivata la risposta del fratello gemello di Giovanni Franzoni, Alessandro: "Lui ha voluto continuare per non pensare, ma soprattutto per raggiungere i traguardi che sognavano insieme Matteo e Giovanni. Ha continuato per la passione che avevano in comune per questo sport, per onorare la sua perdita".
E ancora: "Comportandosi così non porterà indietro Franz. Franz potrà essere ricordato nel migliore dei modi. Lei non lo sta facendo. Lei preferisce puntare il dito su un atleta per addossargli colpe che non ha. Lei dovrebbe gioire per quello che Giovanni ha fatto… invece crea ancora più dolore e rabbia". E sull'accusa di non aver partecipato ai funerali, spiega: "Io stesso ho scritto una lettera a mano dettatami da Giovanni. Consegnata il giorno del funerale ai genitori con i fiori in mano quando sono andato all’altare".