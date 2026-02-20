Sinner, "cosa sto vivendo": le preoccupanti parole dopo il crollo

"Ho fatto forse 2/3 scelte sbagliate, non sono stato lucidissimo ma può succedere. Sono un po’ dispiaciuto di come ho gestito alcuni momenti, ma può accadere": Jannik Sinner lo ha detto dopo la sconfitta di ieri a Doha contro il ceco Jakub Mensik che gli è costata l’eliminazione dal torneo ATP 500 nei quarti di finale. Il campione altoatesino è stato superato in tre set 6-7, 6-2, 3-6. Un altro brutto ko dopo l’eliminazione in semifinale all’Australian Open contro Novak Djokovic.

Nonostante questo, il 24enne cerca di guardare avanti: "Sono tranquillo in questo momento, so quel che devo fare per ritornare". In un'intervista a Ubitennis in zona mista ha poi sottolineato: "Ogni giocatore affronta degli alti e dei bassi. Sono stati due anni incredibili e in questo momento sto avendo un piccolo ‘down' che però non mi preoccupa". Solo complimenti, invece, per l'avversario: "So di poter giocare un tennis migliore, ma Jakub ha giocato e servito molto bene".