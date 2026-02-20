Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sinner, "cosa sto vivendo": le preoccupanti parole dopo il crollo

di
Libero logo
venerdì 20 febbraio 2026
Sinner, "cosa sto vivendo": le preoccupanti parole dopo il crollo

1' di lettura

"Ho fatto forse 2/3 scelte sbagliate, non sono stato lucidissimo ma può succedere. Sono un po’ dispiaciuto di come ho gestito alcuni momenti, ma può accadere": Jannik Sinner lo ha detto dopo la sconfitta di ieri a Doha contro il ceco Jakub Mensik che gli è costata l’eliminazione dal torneo ATP 500 nei quarti di finale. Il campione altoatesino è stato superato in tre set 6-7, 6-2, 3-6. Un altro brutto ko dopo l’eliminazione in semifinale all’Australian Open contro Novak Djokovic. 

Nonostante questo, il 24enne cerca di guardare avanti: "Sono tranquillo in questo momento, so quel che devo fare per ritornare". In un'intervista a Ubitennis in zona mista ha poi sottolineato: "Ogni giocatore affronta degli alti e dei bassi. Sono stati due anni incredibili e in questo momento sto avendo un piccolo ‘down' che però non mi preoccupa". Solo complimenti, invece, per l'avversario: "So di poter giocare un tennis migliore, ma Jakub ha giocato e servito molto bene". 

Jannik Sinner, Paolo Bertolucci spazza via gli hater: "Serve presunzione..."

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non si affronteranno in finale, coma suggeriva il pronostico, nel torneo Atp 500 di Doha,...

Gli occhi ora sono puntati su un torneo a cui Sinner tiene particolarmente: "Tra i miei più grandi obiettivi c'è sicuramente il Roland Garros anche se è ancora lontano. Tanti giocatori hanno fatto fatica nel corso delle loro carriera anche se per me non si tratta di questo, dato che ho perso soltanto due partite".

Sinner, fuori dall'Atp di Doha: cosa c'è dietro il nuovo stop

Jannik Sinner è stato eliminato a sorpresa nei quarti di finale del torneo di Doha: l'azzurro numero due...
tag
jannik sinner
atp 500 di doha

Dopo la disfatta Jannik Sinner, Paolo Bertolucci spazza via gli hater: "Serve presunzione..."

Il secondo stop Sinner, fuori dall'Atp di Doha: cosa c'è dietro il nuovo stop

Parla mamma della Brignone Sinner, parla la mamma di Federica Brignone: "Lei deve fare come lui, ma ora se va negli Usa..."

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, Paolo Bertolucci spazza via gli hater: "Serve presunzione..."

Jannik Sinner, Paolo Bertolucci spazza via gli hater: "Serve presunzione..."

Redazione
Sinner, fuori dall'Atp di Doha: cosa c'è dietro il nuovo stop

Sinner, fuori dall'Atp di Doha: cosa c'è dietro il nuovo stop

Redazione
Sinner, parla la mamma di Federica Brignone: "Lei deve fare come lui, ma ora se va negli Usa..."

Sinner, parla la mamma di Federica Brignone: "Lei deve fare come lui, ma ora se va negli Usa..."

Milano-Cortina, tragedia sfiorata per Loomis: soffiatore invade la pista da sci

Milano-Cortina, tragedia sfiorata per Loomis: soffiatore invade la pista da sci