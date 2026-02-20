Sinner, fuori dall'Atp di Doha: cosa c'è dietro il nuovo stop

Jannik Sinner è stato eliminato a sorpresa nei quarti di finale del torneo di Doha: l'azzurro numero due del mondo si è arreso al ceco Jakub Mensik in tre set, con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3. Mensik, che a 20 anni è una delle grandi promesse del tennis mondiale, ora dovrà vedersela con il francese Arthur Fils che ha piegato un altro ceco, Jiri Lehecka, 6-3, 6-2.
Per Sinner è il secondo stop dopo l'uscita di scena anticipata dagli Australian Open ma ora fino agli Internazionali di Roma non ha punti da difendere e, tra Indian Wells e Miami, dovrà fare in modo di avvicinarsi al numero uno del mondo, Carlos Alcaraz.
Sinner, parla la mamma di Federica Brignone: "Lei deve fare come lui, ma ora se va negli Usa..."Federica Brignone come Jannik Sinner. È il campione altoatesino che la campionessa olimpica nel supergigante e ne...
Dopo questa nuova sconfitta, la seconda della sua stagione, c'è già chi parla di campanello d'allarme per il campione azzurro, numero due al mondo. Quest'ultimo sembra essere stato del tutto spiazzato dalle capacità della nuova promessa del tennis. Intanto, però, starebbe continuando a “lavorare su piccole cose”. A un certo punto del match ha anche fatto un segno con la racchetta sulle gambe, come a dire che gli mancasse qualcosa. A mandare in difficoltà il 24enne è stata una prestazione di altissima qualità da parte di Mensik.