Sinner, fuori dall'Atp di Doha: cosa c'è dietro il nuovo stop

Jannik Sinner è stato eliminato a sorpresa nei quarti di finale del torneo di Doha: l'azzurro numero due del mondo si è arreso al ceco Jakub Mensik in tre set, con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3. Mensik, che a 20 anni è una delle grandi promesse del tennis mondiale, ora dovrà vedersela con il francese Arthur Fils che ha piegato un altro ceco, Jiri Lehecka, 6-3, 6-2.

Per Sinner è il secondo stop dopo l'uscita di scena anticipata dagli Australian Open ma ora fino agli Internazionali di Roma non ha punti da difendere e, tra Indian Wells e Miami, dovrà fare in modo di avvicinarsi al numero uno del mondo, Carlos Alcaraz.