Jannik Sinner, rumors: "Quando è in campo...", il male oscuro del campione

Qual è la differenza più evidente tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner? Secondo Patrick Mouratoglu si tratta dell'umore. "Durante gli Australian Open, qualcuno ha scritto nella mia live su Twitch: 'Alcaraz è l'unico giocatore che sembra davvero divertirsi'. E io ho risposto: penso che tu abbia ragione - ha spiegato il coach -. Per Carlos divertirsi non è un vantaggio. È una chiave. Quando si diverte, è rilassato. Quando è libero, è creativo. Quando è creativo, è imprevedibile. Ma quando non si diverte, diventa teso. Commette altri errori non forzati. Perde quella creatività che lo rende speciale. Per lui, la gioia è performance. Ma non tutti funzionano allo stesso modo".

"Jannik Sinner è diverso - ha proseguito Mouratoglu -. Non è in campo per divertirsi. È lì per dominare. Per colpire vincenti. Per imporsi. Certo, gli piace la vittoria, ma non lo vedi esprimere gioia allo stesso modo. E va bene così" ha proseguito il coach francese, che poi ha citato anche Ben Shelton: "Dopo aver salvato tre match point per vincere il suo quarto titolo a Dallas contro Taylor Fritz, ha ricordato a tutti quanto possano essere potenti le emozioni su un campo da tennis. Ha bisogno di quell'energia. Deve fare uno spettacolo. Quando si connette con il pubblico, gioca meglio. Ecco anche perché Alcaraz e Shelton sono tra i giocatori più seguiti e amati del tour".