Milano-Cortina, sangue sul ghiaccio: l'infortunio choc di Kamila Sellier

Sangue sul ghiaccio: un infortunio choc, uno dei momenti più sconcertanti di queste Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Caduta multipla durante il quarto di finale della gara femminile dei 1.500 metri di short track.

Tre le atlete finite a terra, inclusa la campionessa azzurra Arianna Fontana. Nell'incidente è rimasta ferita la pattinatrice polacca Kamila Sellier, soccorsa dai sanitari e portata via in barella, mentre la gara era stata interrotta. La gara poi riprende, senza l'atleta infortunata e senza la statunitense Kristen Santos-Griswold, squalificata. In pista torna invece la "freccia bionda" italiana, che riesce poi a qualificarisi per le semifinali prima e la finale poi, coronando nel migliore dei modi i Giochi che l'hanno vista diventare l'atleta azzurra più medagliata di sempre alle olimpiadi, comprese quelle estive, con 14 podi complessivi.

Nel frattempo però le immagini della Sellier sono diventate virali sui social. L'incidente è avvenuto in curva: la Santos-Griswold e la polacca, entrambe poi squalificate, erano impegnate nel sorpasso della Fontana. Tra le due c'è stato un contatto e Santos-Griswold cadendo ha ferito al volto con la lama del pattino Sellier.

L'atleta di 25 anni è stata soccorsa dal personale sanitario in pista. Un telo bianco è stato steso per proteggere la pattinatrice dallo sguardo del pubblico, mentre la gara era stata sospesa. Dopo qualche minuto la polacca ferita è stata caricata in barella e portata fuori dalla pista.