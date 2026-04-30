Jannik Sinner, clamorosa presa di coscienza: "Non sono al suo livello"

Una corsa inarrestabile, quella di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Il 24enne altoatesino l’ha spuntata anche contro l’idolo di casa Rafael Jodar, con il punteggio di 6-2, 7-6. Un match meno semplice di quanto dica il risultato, soprattutto per la reazione dello spagnolo nel secondo set, in grado di portare la sfida al tie break poi perso con un netto 7-0. Per lui comunque un ottimo percorso, che lo ha portato fino ai quarti di finale per la gioia dei fantatennisti. Elogiato anche dallo stesso Sinner, dopo il match, nella consueta conferenza stampa, costretto ad alzare il livello e — come ha ammesso lui stesso — a “spingersi al limite” per portare a casa la vittoria.

La sfida ha riportato alla mente scenari già visti, con un giovane talento senza timori reverenziali contro il migliore del circuito. Ma Sinner, in conferenza stampa, ha subito raffreddato i paragoni con il passato, quando era lui a inseguire i grandi: "Non posso mettermi sullo stesso piano loro", ha spiegato, riferendosi ai confronti dei Big 3, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Un messaggio chiaro, che racconta molto della sua crescita ma anche della sua lucidità nel leggere il proprio percorso. "Quando ho giocato contro Nole aveva già vinto molti Slam, era numero 1 da molti anni — ha proseguito —. Stesso discorso per Rafa. Non posso mettermi sullo stesso piano loro".