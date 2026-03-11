Indian Wells, rissa tra commentatori: "La differenza tra noi due"

Tensione negli studi di Tennis Channel a Indian Wells. Quello che doveva essere un momento di analisi sui match del giorno si è trasformato in uno scontro acceso tra due ex tennisti ora commentatori: Chris Eubanks e Coco Vandeweghe. Tutto è nato da un test sulla velocità al servizio, realizzato nei giorni scorsi, che ha acceso vecchie rivalità.

Vandeweghe, ex numero 9 del mondo, vincitrice di due titoli Wta e semifinalista agli Australian Open e agli US Open, ha sottolineato come il suo servizio abbia raggiunto i 182 km/h, contro i 166 di Eubanks, ex numero 29 Atp, mostrando la clip agli studi. Il classe 1996 non ha gradito e ha replicato con sarcasmo: "Diventerà una cosa fissa adesso? Ogni settimana staremo qui a dire: ‘Oh, riesci a superare i 166 km/h?’”.

La risposta della statunitense non si è fatta attendere: "Potremmo tornare in campo oggi stesso e provare — ha stuzzicato — Mi tengo questo vestito e magari ti tiro a 185 km/h. Continuerò a migliorare”. Visibilmente irritato, Eubanks ha replicato con tono severo: "Vedi, ecco qual è la differenza tra me e te, Coco. A me non piace crogiolarmi nei miei successi. Preferisco concentrarmi sui giocatori. Loro sono atleti di livello mondiale, non noi due seduti qui a provare la velocità del servizio nei nostri vestiti eleganti”.

Ma la replica di Vandeweghe non si è fatta attendere: "Beh, l'altra differenza tra me e te è che io continuo a reinventarmi una nuova carriera". Eubanks ha alzato gli occhi al cielo, visibilmente esausto, mentre in studio calava un silenzio imbarazzato. Fortunatamente, il dibattito si è poi spostato su altri temi di Indian Wells, ma tra i due ex tennisti il conto sembra ancora aperto, con scintille pronte a riaccendersi alla prossima occasione.