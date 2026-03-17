Milan, una polveriera: come è iniziata la rissa in campo tra Leao e Pulisic

La serata del Milan contro la Lazio ha lasciato strascichi anche fuori dal risultato, soprattutto per la reazione di Rafael Leao al momento della sostituzione. L’attaccante portoghese, richiamato in panchina nel secondo tempo, ha mostrato tutta la propria frustrazione in pochi minuti, che le telecamere hanno raccontato con chiarezza: sguardi duri, gesti di insofferenza e parole pronunciate a caldo in un momento di evidente nervosismo.

Il primo episodio nasce in campo, quando Leao si aspettava un passaggio da Christian Pulisic al limite dell’area e invece non riceve il pallone. La reazione è immediata: uno sfogo plateale verso il compagno, accompagnato da un gesto eloquente che tradisce tutta la tensione accumulata durante la partita. Poco dopo arriva il cambio deciso da Massimiliano Allegri, e lì il malumore cresce ancora.

L’allenatore prova ad avvicinarlo e a stemperare il momento con un abbraccio, ma Leao evita il contatto, si sfila e si dirige verso la panchina visibilmente contrariato. Il labiale ripreso dalle telecamere è chiaro: “Mister ma lasciami dentro!”. Più che rabbia pura, il suo atteggiamento sembra raccontare la delusione di chi sente di non riuscire a incidere come vorrebbe in una fase delicata della stagione. Anche in tribuna la scena non passa inosservata. Il direttore sportivo Igli Tare segue tutto con evidente irritazione, soprattutto per l’uscita lenta del numero dieci rossonero. Nel frattempo Mike Maignan lascia momentaneamente la sua posizione per avvicinarsi al compagno e provare a rasserenarlo.

Lunedì Leao ha scelto di parlare indirettamente anche fuori dal campo. Su Instagram pubblica una storia con una frase tratta dal Gospel of Luke: “Fai ciò che è alla tua portata, l’impossibile è compito mio”. Un messaggio breve, enigmatico, che alimenta interpretazioni sul suo stato d’animo. Dietro lo sfogo resta una situazione più ampia: il portoghese vive un momento complicato, tra rendimento discontinuo e un ruolo tattico che al momento sembra limitarne l’impatto. In casa Milan il caso viene osservato con attenzione.