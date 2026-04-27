Allegri contro Rocchi, "perché ho detto quelle parole": uno sfogo clamoroso

Due anni dopo, la scena è ancora vivida negli occhi dei tifosi, soprattutto quelli della Juventus: nervi tesi, panchina bollente all’Olimpico e un urlo che ancora rimbalza nelle orecchie del calcio italiano. “Dov’è Rocchi? Dov’è Rocchi?”. Non una domanda, ma un’accusa, quasi un atto d’imputazione lanciato da Massimiliano Allegri in diretta.

A rimettere tutto sul tavolo oggi è Fabio Caressa, che nel suo Club di SKY Sport torna su quell’episodio diventato iconico durante la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Un frame che è già storia: il “Massimiliano furioso” nel recupero, a cercare spiegazioni che non arrivavano.

Oggi Max allena il Milan e ieri si è giocato un altro piccolo pezzo di Champions League, impattando 0-0 a San Siro contro la sua ex-squadra. Il punto, però, è che oggi quella scena non è più solo folklore da panchina. È diventata materiale da moviola morale, soprattutto alla luce delle indagini della procura di Milano sul designatore Gianluca Rocchi, sul responsabile VAR, Andrea Gervasoni, e su Daniele Paterna.

Un’accusa pesante, quella di aver indirizzato le designazioni nel gradimento dell’Inter e che ora agita il sistema. E così, in televisione, Caressa ritorna su quell’episodio di Roma e chiede ad Allegri: “Avevi già la sensazione che ci fosse caos nel mondo arbitrale?". Max cerca subito di spegnare l’incendio e diventa semi-serio: “Io posso solamente dire che in quel momento dovevo fermare la partita che vincevamo 1-0. A Coverciano ho capito che quando si finiscono le sostituzioni bisogna fare qualcosa… anche gli allenatori si devono mettere in gioco".

Caressa, da par suo, ricostruisce lo sfogo e lo inserisce nel contesto di un calcio sempre più nervoso, dove ogni decisione diventa benzina sul fuoco. E dove gli allenatori, spesso, si trasformano in megafoni di un malessere diffuso. Allegri, per cercare di restare in tema, ma senza giudicare le indagini del momento, parla della crisi del calcio italiano e auspica una decisione: “Le riforme vanno fatte a livello tecnico a partire dai settori giovanili a cui dare un indirizzo diverso".