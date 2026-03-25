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Jannik Sinner supera Michelsen: tanta fatica, poi il colpo da urlo

mercoledì 25 marzo 2026
Jannik Sinner supera Michelsen: tanta fatica, poi il colpo da urlo

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Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del Miami Open 2026, secondo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento dell’Hard Rock Stadium (montepremi 9.415.725 dollari).Il numero 2 del mondo e del tabellone, reduce dal titolo conquistato a Indian Wells, ha battuto negli ottavi lo statunitense Alex Michelsen (n.40 ATP) con il punteggio di 7-5 7-6(4) in 1 ora e 41 minuti.Per l’altoatesino si tratta del 20° quarto di finale in un Masters 1000. Inoltre,

Sinner ha vinto gli ultimi 28 set consecutivi nei tornei di questa categoria (dal secondo turno di Parigi 2025), stabilendo un record assoluto dal 1990, anno in cui è stata introdotta la categoria Masters 1000.A fine partita Sinner ha dichiarato: "Il servizio mi ha aiutato nei momenti importanti, soprattutto nel tie-break. Devo migliorare da fondo campo, ma sono contento di come ho lottato, soprattutto quando nel secondo set ero sotto 5-2. Alex è un grande avversario e la partita è stata molto combattuta. Domani avrò un giorno libero che mi farà bene per recuperare e alzare il livello".Nei quarti di finale Sinner affronterà il vincitore del match tra il francese Terence Atmane (n.53) e l’americano Frances Tiafoe (n.20 ATP e 19° testa di serie).

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