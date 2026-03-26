Gattuso, vittoria o vergogna: Italia-Irlanda del Nord, chi gioca

Se con Ventura nel 2017 regnava sovrano il terrore e con Mancini nel 2022 si aveva la sensazione di una Nazionale che peccava di presunzione, stavolta c’è una sensazione diversa. L’Italia comunica concentrazione, consapevolezza, determinazione. Tutte cose da confermare stasera (alle 20.45, diretta Rai Uno) sul prato della New Balance Arena di Bergamo contro l’Irlanda del Nord che non aspetta altro che insinuarsi nelle nostre insicurezze. È Rino Gattuso a darci questa sensazione. Ascoltandolo e osservandone il linguaggio del corpo, si nota chiaramente un tecnico che non cerca di fare il superuomo.

Ammette infatti il ct che, di fatto, si sta giocando la carriera e che, in questi mesi, si è preparato a questo urto attraverso un percorso personale e psicologico. Non si sta sopravvalutando. Non si è sopravvalutato. E, di riflesso, cerca di trasmettere lo stesso all’Italia, consapevole che l’unica cosa da non fare è sentirsi già al prossimo turno (martedì l’eventuale finale playoff in Galles o in Bosnia) in quanto superiori all’Irlanda del Nord.

«Mi gioco tanto. Sicuramente è la partita più importante della mia carriera». Da allenatore, si intende, perché Gattuso ne ha disputate di altrettanto importanti da calciatore. Però con una differenza: mai ha dovuto lottare per un traguardo considerato “minimo” da un Paese che, alla luce delle due esclusioni precedenti, dovrebbe invece ricalibrarlo come massimo a cui possiamo attualmente ambire. «A livello personale sento di avere il Paese sulle mie spalle. La pressione è tanta, ma ci sono abituato» e «sappiamo l’importanza del match e cosa ci giochiamo. Non partecipare a due Mondiali è stato uno shock e per questo motivo dobbiamo avere il dente avvelenato»: dopo un approccio zen, ora Ringhio chiede... qualche ringhio di orgoglio. È tutto un copione che sta seguendo alla lettera, non senza momenti di autenticità gattusiana: «Da giocatore ero noto per non dormire prima delle partite? Devo ringraziare i dottori perché ora qualche pillolina ci scappa. Altrimenti mi sveglio alle 4 e sembro un pipistrello».

La New Balance Arena sarà piena e tiferà a favore dell’Italia, particolare non scontato che sottintende la bontà della scelta di Gattuso, questa sì, di giocare a Bergamo. Anche i dubbi ormai si sono dissipati: «Mancini, Calafiori e Politano non hanno nulla, ci saranno.

Bastoni ha fatto il 35% con la squadra, va ancora testato». Politano ha recuperato ma non è da escludere che possa partire titolare Palestra, che ha ben impressionato (a futura memoria: meglio un debuttante di un veterano scelto per pigrizia). Al centro della difesa si proverà a recuperare fino all’ultimo Bastoni, altrimenti spazio a uno tra Gatti e Buongiorno. In difesa quindi Mancini a destra e Calafiori a sinistra, davanti a Donnarumma. Locatelli in regia, Barella e Tonali mezzali, Dimarco e Politano sulle fasce, Kean e Retegui davanti. Anche perché «il rigorista è Retegui, ma abbiamo provato tutti visto che c’è la possibilità di andare ai rigori».

«Dovremo stare attenti ai lanci verso gli attaccanti e le seconde palle, scappando indietro in maniera corretta e dando la copertura quando un centrale difensivo esce». Finalmente un ct che sembra aver curato una parte tattica sugli avversari, inviando l’implicito messaggio che non abbiamo già vinto in partenza perché il nostro nome è superiore al loro. Le condizioni fisiche con cui arriviamo a questi playoff magari non sono ideali, ma quelle mentali («Sono stati tre giorni belli», dice Gattuso) sembrano migliori rispetto alle due precedenti occasioni. Ora bisogna “soltanto” trasformare le parole in fatti, le sensazioni in azioni, le idee in un gol in più dell’Irlanda del Nord.