Sinner in tilt, le due frasi con cui Vagnozzi gli ha dato la sveglia

Il valore del team di Jannik Sinner si è visto con chiarezza nel match di Miami contro Alex Michelsen, una sfida molto più complicata del previsto dopo i turni relativamente agevoli contro Damir Dzumhur e Corentin Moutet. L’americano, giovane e aggressivo, ha messo subito pressione all’azzurro con un tennis brillante e senza timori, costringendo il numero due del mondo a cercare soluzioni in una giornata non particolarmente fluida.

Nei momenti più delicati è stato fondamentale il sostegno del box. Darren Cahill si è alzato più volte per applaudire e trasmettere fiducia, mentre Simone Vagnozzi, arrivato a Miami dopo qualche giorno di pausa, ha lavorato soprattutto sull’aspetto tattico, suggerendo correzioni precise.

Una delle indicazioni più importanti è arrivata nel primo set, sul 4-4, quando il servizio di Michelsen aveva fino a quel momento concesso pochissimo. Vagnozzi ha invitato Sinner ad accorciare la posizione in risposta: "Vai con le gambe, non troppo indietro sulla seconda. Due passi, non tre". Un dettaglio tecnico che ha subito prodotto effetti: Jannik si è procurato tre palle break consecutive sullo 0-40, senza però riuscire a chiudere. Il break è arrivato poco dopo, decisivo per il 6-5.

Nel secondo set, sul 2-2, con Michelsen ancora molto aggressivo, è arrivato un nuovo richiamo dalla panchina: "Spingi tu, non fa niente se sbagli, però prova tu". Sinner inizialmente ha esitato, sbagliando due rovesci, poi ha aumentato l’intensità fino a ritrovare il ritmo. Dopo aver subito il primo break del torneo, l’azzurro ha reagito con lucidità, aiutato anche da un servizio tornato efficace. Il controbreak e il tie-break vinto con freddezza gli hanno consegnato il passaggio ai quarti, dove ora troverà Frances Tiafoe. L’asticella si alza ancora.