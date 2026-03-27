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Italia-Bosnia, Dimarco e gli azzurri festeggiano: il video diventa un caso

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venerdì 27 marzo 2026
Italia-Bosnia, Dimarco e gli azzurri festeggiano: il video diventa un caso

1' di lettura

Primo step superato, suppur con una certa fatica. L'Italia di Gennaro Gattuso ha battuto l'Irlanda del Nord in una partita importantissima giocata sul campo di Bergamo. Le reti segnate da Sandro Tonali e Moise Kean ci danno per lo meno la possibilità di giocarci la vita (sportiva) in trasferta contro la Bosnia di Edin Dzeko. Circostanza che, invece, non si era verificata ai tempi di Roberto Mancini, quando la Macedonia del Nord ci eliminò direttamente in semifinale. 

Gli Azzurri, dopo aver battuto l'Irlanda del Nord, si sono subito concentrati sui loro prossimi avversari. Un video, diventato virale sui social, mostra Dimarco, Vicario, Meret e Pio Esposito mentre assistono ai calci di rigore tra Galles e Bosnia nella pancia del Gewiss Stadium di Bergamo. E, dopo l’ultimo tiro dagli 11 metri segnato dalla BOsnia, si sono lasciati andare a esultanze in barba alla scaramanzia. Il video è già virale anche all’estero, e in Bosnia parlano di mancanza di rispetto. "Avevamo detto di non farli vedere" è stato il commento di Lele Adani, opinionista della Rai, che ha bacchettato la regia. "Ragazzi, avevamo detto di non farli vedere, poi li inquadrate quando esultano, bisogna esultare martedì", ha poi aggiunto nell'imbarazzo generale dello studio.

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