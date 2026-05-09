Donald Trump pensa all'ultima clamorosa mossa: "Ritiro delle truppe dall'Italia"

Tra i temi affrontati anche il recente post pubblicato dal presidente americano su Truth , dove aveva rilanciato un vecchio articolo firmato da Matteo Salvini . Alla domanda sul motivo di quella scelta, Trump ha tagliato corto: "Perché lo ritenevo appropriato".

Nel corso della conversazione, il tycoon ha evitato di sbilanciarsi sul possibile trasferimento di militari americani dalla Germania verso il fronte orientale della Nato. Diverso, invece, il discorso relativo alle basi presenti in Italia: Trump ha infatti confermato che la Casa Bianca "sta ancora prendendo in considerazione" l’ipotesi di ridistribuire parte delle truppe oggi stanziate nel nostro Paese . Dunque, una nuova bordata contro il nostro Paese: "L'Italia non c'è stata quando ne avevamo bisogno".

Ancora un contatto telefonico, una breve intervista concessa da Donald Trump al Corriere della Sera, il tutto nella mattinata di sabato 9 maggio. Un colloquio in cui il presidente degli Usa ha parlato dello spostamento delle truppe dalle basi italiane, oltre che di Iran e del rapporto con Giorgia Meloni .

È durato circa un’ora e mezza l’incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Melo...

Poi il passaggio più duro nei confronti dell’Italia e del governo guidato da Meloni. A poche ore dalla visita romana del segretario di Stato Marco Rubio, il presidente statunitense ha infatti ribadito una linea già espressa in passato: "L’Italia non c’era quando avevamo bisogno di lei. E io ci sono sempre stato per l’Italia, e così il mio Paese".

Parole che Trump ha ripetuto anche parlando del dossier Iran. Quando gli è stato fatto notare che Roma potrebbe mettere a disposizione dragamine dopo un eventuale cessate il fuoco, il presidente ha interrotto l’interlocutore tornando sullo stesso concetto: "L’Italia non c’era quando ne avevamo bisogno".

Nessun commento, invece, sulla risposta di Teheran attesa nella notte. Su questo punto il leader americano ha preferito non aggiungere dettagli, limitandosi a spiegare di non voler intervenire pubblicamente, almeno per ora.