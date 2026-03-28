Jannik Sinner schianta Zverev e vola in finale a Miami: clamoroso gesto alla fine del match

Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale al Masters 1000 di Miami 2026. L’azzurro ha battuto in semifinale Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4), conquistando l’accesso alla finale.La partita è stata intensa e di alto livello. Nel primo set Sinner ha annullato una palla break iniziale, ha cambiato marcia aumentando profondità e ritmo, ha strappato il servizio al tedesco e ha chiuso 6-3 con grande controllo. Nel secondo set la sfida si è fatta più equilibrata: Zverev ha provato a sfruttare qualche imprecisione al servizio di Sinner, ma non è mai riuscito a concretizzare. Si è arrivati al tie-break, dove un errore pesante di Zverev sul 4-4 ha permesso a Sinner di prendere il mini-break decisivo.

L’azzurro ha chiuso con freddezza sul 7-4.Con questa vittoria Sinner allunga una striscia impressionante nei Masters 1000, continuando a vincere senza perdere nemmeno un set nel torneo.Domenica 29 marzo alle ore 21 italiane disputerà la finale contro il ceco Jiri Lehecka (testa di serie n.21), che ha sconfitto Arthur Fils in semifinale. Sinner partirà nettamente favorito, ma servirà un’altra prestazione solida per conquistare il titolo.La semifinale ha anche un importante risvolto nel ranking: con l’accesso alla finale Sinner sale a 12.050 punti, riducendo il distacco dal numero 1 Carlos Alcaraz (13.590). In caso di vittoria in finale arriverebbe a 12.400 punti, portandosi a meno di 1.200 punti dalla vetta.Un altro segnale di forza del numero 2 al mondo, che resta inarrestabile sul cemento americano.