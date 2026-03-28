Jannik Sinner, finale di Miami a rischio rinvio: ecco perché e cosa succede se salta il match

Rischio rinvio per la finale di Miami, dove l'azzurro Jannik Sinner sfiderà il ceco Jiri Lehecka. In caso di vittoria, per il tennista altoatesino, numero due del mondo, potrebbe avverarsi il Sunshine Double, cioè la vittoria uno dietro l’altro dei due Masters 1000 sul cemento statunitense. Nelle settimane scorse, infatti, il 24enne ha già trionfato a Indian Wells battendo Medvedev. Per lui si tratterebbe del 26esimo titolo in carriera.

La finale è in programma domani, domenica 29 marzo, alle 21 italiane (le 15 di Miami). Per quell’ora, però, è prevista pioggia a Miami. Di qui la possibilità che la partita venga rinviata. E cosa accadrebbe se la pioggia non desse tregua né domani né lunedì? A quel punto, non si giocherebbe proprio la finale. E tra le conseguenze ci sarebbero lo spazio vuoto nell’albo d’oro, la divisione dei punti e anche quella dei premi tra i due finalisti. Non ci sarebbe il vincitore, insomma. Qualcosa del genere accadde già nel 1981 a Montecarlo: Guillermo Vilas e Jimmy Connors cominciarono a giocare ma furono costretti a fermarsi dopo 55 minuti di match per via di una forte perturbazione. In quel caso, non ci fu modo di recuperare la sfida, anche perché Connors tornò in territorio nordamericano.

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Nel caso in cui dovesse disputarsi, quello tra Jannik e Lehecka sarebbe il quarto confronto: Jannik è avanti 3-0 nei precedenti e non ha mai perso un set. Nel 2024 Sinner ha battuto Lehecka nei quarti di finale a Indian Wells e nei quarti a Pechino, lo scorso anno lo ha battuto al Roland Garros. Il ceco, 24 anni, ha vinto due titoli in carriera, Adelaide nel 2024 e Brisbane 2025.

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