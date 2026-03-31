Sinner, Bezz e Kimi: l'intreccio di sms. Cosa sta succedendo

Pare un sogno. Un bellissimo sogno. Jannik aveva appena messaggiato a Kimi i complimenti vivissimi per il trionfo ottenuto nel gran premio del Giappone quando, pochi minuti prima di scendere in campo e dominare la finale di Miami, è venuto a sapere che il terzo principino dello sport italiano, lo scatenato Marco Bezzecchi su Aprilia, aveva stravinto la terza gara del motomondiale a Austin.

Un tris d’assi: Sinner più Antonelli più il Bezz hanno confezionato una domenica bestiale sulle piste e sui campi di tutto il mondo. Insieme fanno 71 anni e sono tre eccellenze del nostro sport oltre il calcio, ragazzi che vivono, vincono e si stimano inviandosi emoticon via whatsapp e mostrando la faccia migliore del nostro paese: nel tennis, nella Formula 1, dove manca un campione del mondo dal 1953 (Alberto Ascari), e nelle moto dove abbiamo forse trovato un erede di Valentino Rossi, ora che Bagnaia annaspa.

MA QUALE CRISI

La cosa buffa è riascoltare quello che taluni dicevano dopo la sconfitta subita da Sinner nella semifinale degli Open d’Australia, contro Djokovic, e il ko patito a Doha con Mensik. Avanzavano dubbi sul campione e venne fuori persino la parola “crisi”: chi sa di tennis si mise a ridere e nei due tornei sul cemento americano Jannik li ha zittiti tutti mostrando una forma fisica invidiabile, un servizio micidiale e inediti dettagli tecnici (volée e smorzate) che gli hanno consentito di dominare prima a Indian Wells e poi a Miami, in finale contro il povero ceco Jiri Lehecka (n. 14 al mondo) superato con un doppio 6-4. Jannik ha centrato il cosiddetto Sunshine Double: frai maschietti l’impresa non riusciva dal 2017 e l’aveva firmata un certo Roger Federer.

A Miami, Sinner è così imbattuto da 12 partite consecutive: 6 nel 2024 e 6 quest’anno visto che lo nel 2025 non partecipò per la squalifica causa Clostebol. Ha toccato quota sette Atp 1000 vinti e ha eguagliato Ivan Lendl e Nole Djokovic, gli unici ad aver fatto centro a Miami senza mai perdere un set. Impresa che, in questo Sunshine Double, Jannik aveva centrato anche a Indian Wells: «Sono orgoglioso del tennis che sto andando a migliorare», ha riconosciuto con la consueta lungimiranza perché pensa già al Roland Garros, l’unico slam che gli manca. Con il successo di Miami, il fenomeno di Sesto Pusteria ha toccato la vetta di 12.400 punti e si è garantito la possibilità di tornare numero 1 del mondo sulla terra di Montecarlo. Alcaraz è in testa, ora, con 13.590 punti ma dovrà scartarne subito 1000 e in Costa azzurra partirà da 12.950. Avrà il fiato sul collo di Sinner con la possibilità di subire un sorpasso che allungherebbe la storica rivalità fra i due che sono i veri padroni del Circus tennistico.

La primavera si annuncia radiosa per queste tre fenomeni che sono tutti talenti perché cresciuti da... altrettanti talenti maestri nel far fiorire talenti: Jannik, scoperto da Riccardo Piatti, è ora affinato da Darren Cahill e Simone Vagnozzi; Antonelli, rifiutato stoltamente dalla Ferrari a 13 anni, è stato seguito e lanciato in Mercedes da Toto Wolff; Marco Bezzecchi, infine, ha fatto il suo apprendistato in sella a una Ducati VR46, team nel quale Valentino Rossi è il patron, vede e provvede.

E adesso? Sinner punta a una esaltante stagione sulla terra battuta che lo riporterà in vetta al mondo del tennis; Antonelli, con 72 punti contro i 63 di Russell e i 43 di Leclerc, affronterà da leader del campionato il quarto appuntamento della Formula 1, a Miami, il 3 maggio prossimo; Bezzecchi, infine, farà lo stesso in Qatar il 10 aprile. Che dire? Ragazzi, per cortesia, non svegliateci.