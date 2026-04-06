Jannik Sinner, lo strano gesto con Bergs: cosa significa, tutti di sasso

Dopo la vittoria nel doppio d’esordio al torneo di Monte Carlo insieme a Zizou Bergs, Jannik Sinner si è lasciato coinvolgere in un’esultanza particolare e divertente proposta dal compagno belga.I due hanno prima salutato amabilmente gli avversari sconfitti, Casper Ruud e Tomas Machac, scambiando anche qualche battuta rilassata. Poi, una volta tornati in panchina, Bergs ha chiesto a Sinner di dargli la mano con l’indice puntato in avanti. Jannik, incuriosito, ha chiesto “così?” mentre cercava di imitare la posizione, quindi si è fatto guidare dal belga.

Le loro mani si sono incrociate e sollevate fino a quando entrambi gli indici hanno puntato verso il cielo. La scena ha fatto scoppiare a ridere entrambi a crepapelle.Il gesto, diventato subito virale, sembra una riproposizione dell’esultanza iconica usata dai calciatori Lamine Yamal e Raphinha dopo un gol con il Barcellona. In particolare, però, Bergs ha probabilmente voluto imitare la celebrazione resa famosa dai suoi connazionali Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, che l’hanno utilizzata sia con la nazionale belga che (nel caso di Lukaku) con il Napoli.Per tutta la durata del match Sinner e Bergs avevano dato l’impressione di divertirsi molto in campo, con scambi simpatici e sorrisi continui. L’esultanza finale ha confermato quel clima leggero e spensierato, regalando ai tifosi un momento simpatico e virale che ha sorpreso piacevolmente anche lo stesso campione italiano.