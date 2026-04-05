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Sinner e Alcaraz, l'avvertimento di Piatti: "Attenzione a Djokovic: a differenza loro..."

domenica 5 aprile 2026
Sinner e Alcaraz, l'avvertimento di Piatti: "Attenzione a Djokovic: a differenza loro..."

1' di lettura

"Le evoluzioni importanti le vedi nei match importanti". A dirlo è Riccardo Piatti, allenatore di tennis con tanta esperienza alle spalle. Intervistato dal Corriere della Sera, Piatti si sofferma su Jannik Sinner. Il numero due al mondo ha centrato il Sunshine Double. Il motivo: perché è molto migliorato nel servizio o ci sfugge qualcos’altro?

E la risposta di Piatti non si fa attendere: "In questa stagione, finora, ne ha giocato uno: la semifinale in Australia con Djokovic, rimesso in condizione dal lavoro enorme con Dalibor Sirola. Attenzione: a differenza di Alcaraz e Sinner, Nole arriverà a Parigi senza essersi massacrato sulla terra".

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Insomma, "lì e a Wimbledon verrà fuori il vero Djoker. Io sono un suo fan: un altro Slam può vincerlo. Sinner ha migliorato tutto il pacchetto, non solo il servizio. Inoltre, è cresciuto fisicamente. Vediamo come interpreta la terra: sarà subito aggressivo? Nel momento decisivo, sulla seconda di servizio, dovrebbe per forza esserlo. Alcaraz è molto produttivo nei game in risposta: viene avanti, mette pressione". Lo stesso Sinner, in merito alla terra, ha ammesso: "La lotta per il primo posto nella classifica mondiale? Sono consapevole degli scenari possibili; ma quando sei un giocatore di alto livello il tuo obiettivo è vincere i trofei. Guardo più la Race, perché quella mostra come uno ha giocato durante l'anno".

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