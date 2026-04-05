Sinner e Alcaraz, l'avvertimento di Piatti: "Attenzione a Djokovic: a differenza loro..."

"Le evoluzioni importanti le vedi nei match importanti". A dirlo è Riccardo Piatti , allenatore di tennis con tanta esperienza alle spalle. Intervistato dal Corriere della Sera, Piatti si sofferma su Jannik Sinner . Il numero due al mondo ha centrato il Sunshine Double. Il motivo: perché è molto migliorato nel servizio o ci sfugge qualcos’altro?

Insomma, "lì e a Wimbledon verrà fuori il vero Djoker. Io sono un suo fan: un altro Slam può vincerlo. Sinner ha migliorato tutto il pacchetto, non solo il servizio. Inoltre, è cresciuto fisicamente. Vediamo come interpreta la terra: sarà subito aggressivo? Nel momento decisivo, sulla seconda di servizio, dovrebbe per forza esserlo. Alcaraz è molto produttivo nei game in risposta: viene avanti, mette pressione". Lo stesso Sinner, in merito alla terra, ha ammesso: "La lotta per il primo posto nella classifica mondiale? Sono consapevole degli scenari possibili; ma quando sei un giocatore di alto livello il tuo obiettivo è vincere i trofei. Guardo più la Race, perché quella mostra come uno ha giocato durante l'anno".