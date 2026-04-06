Jannik Sinner, rottura con Laila? Il video è clamoroso

Le voci di una presunta crisi tra Jannik Sinner e la fidanzata Laila Hasanovic sono state smentite da un video girato al ristorante Cipriani di Monte Carlo. Il numero due al mondo, impegnato questa settimana nel torneo ATP 1000 (esordio martedì contro Ugo Humbert), è apparso rilassato e sorridente insieme alla 25enne modella danese.Nel filmato i due fidanzati si mostrano a proprio agio: Sinner firma autografi e scatta foto con i fan, mentre Laila resta discretamente al suo fianco.

All’uscita dal locale, Jannik tiene in mano due bottiglie di bibite e saluta tutti con il sorriso, prima di raggiungere la sua Porsche 911 Carrera 4 GTS grigio metallizzato (costo intorno ai 200mila euro), auto che guida da alcuni mesi e che è stata già avvistata a Torino e ora a Monte Carlo.Il video si conclude con la coppia che sale sulla Porsche e si allontana per continuare la serata insieme, dimostrando che tra loro non c’è alcuna rottura.Le chiacchiere sulla separazione erano nate nelle scorse settimane perché Laila non aveva seguito Sinner né a Indian Wells né a Miami (dopo essere stata presente a Doha), alimentate anche dai suoi impegni di lavoro come modella, tra cui il lancio di un nuovo prodotto. In realtà la coppia è sempre stata molto riservata, e Sinner ha sempre chiesto alla compagna proprio questo tipo di privacy. Il video di Monte Carlo, dove il tennista “gioca in casa” visto che risiede nel Principato, ha messo definitivamente a tacere le voci di crisi.