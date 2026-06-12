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Juventus-terremoto, ora è ufficiale: via Comolli, dentro Carnevali. E salta un'altra testa

di Lorenzo Pastugliavenerdì 12 giugno 2026
Juventus-terremoto, ora è ufficiale: via Comolli, dentro Carnevali. E salta un'altra testa

2' di lettura

Nuovo scossone ai vertici della Juventus. Dopo appena un anno dal suo arrivo, Damien Comolli è pronto a lasciare il club bianconero. La decisione sarebbe maturata nelle ultime ore al termine di un incontro tra i vertici societari e attende soltanto l'ufficializzazione, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore attraverso un Consiglio di amministrazione straordinario convocato dalla società. Alla base della separazione ci sarebbero valutazioni legate sia ai risultati ottenuti sia alla gestione dell'area sportiva. La proprietà non avrebbe infatti pienamente condiviso le scelte compiute dal dirigente francese nell'ultima stagione, soprattutto sul fronte del mercato. 

Comolli era stato chiamato per introdurre un modello più moderno e orientato all'analisi dei dati, ma gli investimenti effettuati tra estate e inverno non hanno prodotto i risultati sperati. I nuovi acquisti non sono riusciti a imporsi con continuità e anche alcune operazioni considerate strategiche non sono andate a buon fine. Un bilancio che avrebbe contribuito a incrinare la fiducia iniziale della proprietà. A pesare, secondo le indiscrezioni, anche rapporti non particolarmente fluidi con alcune figure chiave dell'area tecnica. La Juventus, intanto, si sta già muovendo per il futuro. A raccogliere l'eredità di Comolli è Giovanni Carnevali, ex amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da anni molto apprezzato nell'ambiente bianconero, nei giorni scorsi avrebbe avuto contatti diretti con la proprietà che poi avrebbero convinto la Vecchia Signora a puntare su di lui.

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