Damien Comolli, la moglie attacca la Juventus: la foto che fa infuriare i tifosi

Damien Comolli e la Juventus si sono detti addio. E lo hanno fatto senza troppi screzi. Almeno in apparenza. Il francese ha salutato la Vecchia Signora con un bel post sui social nel quale ringraziava la squadra, John Elkann e tutti i tifosi per l'esperienza vissuta in un anno esatto a Torino. Al suo posto è arrivato Giovanni Carnevali, che sarà già operativo da lunedì 15 giugno. Un addio pacifico quindi? Non proprio.
A due giorni di distanza dall'ufficialità del divorzio, si è fatta sentire la moglie di Comolli. Selinay ha voluto sfogarsi cn una storia su Instagram: "Non è male avere un marito che non sta lavorando/pensando a un club per 20 ore al giorno, in realtà", con un bel mazzo di fiori in foto. Una frase concisa, diretta, ma che in breve tempo ha fatto infuriare i tifosi bianconeri che si sono riversati sui social per manifestare tutto il loro disappunto.
Juventus, con Carnevali cambia tutto: le voci su VlahovicCambia tutto. E, di conseguenza, tutto si riapre. John Elkann ha deciso di stravolgere, ancora una volta, la Juventus. V...
Nel messaggio postato dalla moglie di Comolli non viene mai menzionata la Juventus. Ma il riferimento è evidente. E i tifosi bianconeri non l'hanno presa benissimo: "Anche per noi non è male che lui sia andato via", "Con quello che veniva pagato doveva pensarci 24 ore, non 20", "Siamo felici tutti allora!".