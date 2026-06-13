Damien Comolli, la moglie attacca la Juventus: la foto che fa infuriare i tifosi

Damien Comolli e la Juventus si sono detti addio. E lo hanno fatto senza troppi screzi. Almeno in apparenza. Il francese ha salutato la Vecchia Signora con un bel post sui social nel quale ringraziava la squadra, John Elkann e tutti i tifosi per l'esperienza vissuta in un anno esatto a Torino. Al suo posto è arrivato Giovanni Carnevali, che sarà già operativo da lunedì 15 giugno. Un addio pacifico quindi? Non proprio.

A due giorni di distanza dall'ufficialità del divorzio, si è fatta sentire la moglie di Comolli. Selinay ha voluto sfogarsi cn una storia su Instagram: "Non è male avere un marito che non sta lavorando/pensando a un club per 20 ore al giorno, in realtà", con un bel mazzo di fiori in foto. Una frase concisa, diretta, ma che in breve tempo ha fatto infuriare i tifosi bianconeri che si sono riversati sui social per manifestare tutto il loro disappunto.