Evaristo Beccalossi, il dramma di Altobelli: perché non era presente ai funerali

Si erano conosciuti 52 anni fa a Brescia. Da quel momento, una vita trascorsa insieme e una fantastica amicizia. Ma oggi, venerdì 8 maggio, nel giorno del funerale di Evaristo Beccalossi, Alessandro Altobelli non ha potuto essere presente. Spillo è infatti rimasto bloccato in Kuwait, dove lavora da inizio 2026 presso una tv locale che trasmette le partite di Serie A.

L'unica combinazione di voli possibile avrebbe portato Altobelli a Milano alle 17, a funerale già terminato. Da qui la decisione sofferta di Spillo di rimanere in Medio Oriente. "Sono sconvolto - ha detto al Corriere - non ci sono voli, per arrivare qui ci avevo messo due giorni: ero stato otto ore a Istanbul, dove avevo fatto scalo, riposando su una sedia. Sono bloccato, non ci sono soluzioni".