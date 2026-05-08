Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Evaristo Beccalossi, il dramma di Altobelli: perché non era presente ai funerali

venerdì 8 maggio 2026
Evaristo Beccalossi, il dramma di Altobelli: perché non era presente ai funerali

1' di lettura

Si erano conosciuti 52 anni fa a Brescia. Da quel momento, una vita trascorsa insieme e una fantastica amicizia. Ma oggi, venerdì 8 maggio, nel giorno del funerale di Evaristo Beccalossi, Alessandro Altobelli non ha potuto essere presente. Spillo è infatti rimasto bloccato in Kuwait, dove lavora da inizio 2026 presso una tv locale che trasmette le partite di Serie A. 

L'unica combinazione di voli possibile avrebbe portato Altobelli a Milano alle 17, a funerale già terminato. Da qui la decisione sofferta di Spillo di rimanere in Medio Oriente. "Sono sconvolto - ha detto al Corriere - non ci sono voli, per arrivare qui ci avevo messo due giorni: ero stato otto ore a Istanbul, dove avevo fatto scalo, riposando su una sedia. Sono bloccato, non ci sono soluzioni". 

Enrico Ruggeri, lacrime per Beccalossi: "Ieri sera il momento più straziante della mia vita"

Due cuori nerazzurri, quelli di Enrico Ruggeri ed Evaristo Beccalossi, uniti dall'amore per l'Inter e da un'...

Un dramma per l'amico di una vita che, una volta appresa la notizia della scomparsa di Beccalossi, aveva affermato: "Il vero morto sono io". Parole con cui si era unito all'enorme ondata di affetto nei confronti dell'ex centrocampista. 

È stato il figlio di Spillo, Mattia Altobelli, a riportare, durante il funerale, il pensiero del padre, attraverso una lettera: "Sarai un pezzo importante della mia vita. Eravamo due facce della stessa medaglia. Noi così diversi ma uguali. Mi hai colto di sorpresa con quell'ultimo dribbling alla vita: non hai permesso di prenderti. Te ne sei andato troppo presto senza dirti addio. Sarai sempre pronto ad abbracciarmi dopo ogni mio gol. Fai buon viaggio".

Evaristo Beccalossi, una dote unica: riuscivi solo a volergli bene

Una serata col Becca era più di una serata, era un’esperienza. E partiva con una siga. «’Speta ...
tag
evaristo beccalossi
alessandro altobelli

Una sera col Becca Evaristo Beccalossi, una dote unica: riuscivi solo a volergli bene

Il calvario Evaristo Beccalossi, dall'emorragia al coma: cosa accadde il 9 gennaio 2025

Lutto È morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter: aveva 69 anni

ti potrebbero interessare

Milan, Giorgio Furlani nel mirino: perché il club rischia di sgretolarsi

Milan, Giorgio Furlani nel mirino: perché il club rischia di sgretolarsi

Lorenzo Pastuglia
Jonas Vingegaard, il grande favorito di un Giro d'Italia con poche stelle

Jonas Vingegaard, il grande favorito di un Giro d'Italia con poche stelle

Carlo Galati
Il futuro del calcio è il giocatore totale

Il futuro del calcio è il giocatore totale

Claudio Savelli
Per Alex Schwazer "fine pena mai": che pena...

Per Alex Schwazer "fine pena mai": che pena...

C.G.