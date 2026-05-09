Il Frosinone è in paradiso

L’ultima giornata del campionato di Serie B non ha deluso le attese. Le dieci partite in contemporanea hanno garantito gol, spettacolo ed emozioni, anche perché c’erano ancora da scrivere i verdetti per quattordici squadre su venti. A partire dal Frosinone, che non ha tremato in casa con il Mantova, anzi si è divertito alla grande ed è tornato meritatamente in Serie A due anni dopo la rocambolesca retrocessione con Di Francesco.

Stavolta in panchina c’è Alvini, che si è andato a prendere il secondo posto alle spalle del Venezia con un rotondo 4-0 ai danni del Mantova. I lagunari allenati da Stroppa (che è alla quarta promozione con altrettante squadre diverse) hanno certificato la vittoria del campionato con un 1-0 sul Palermo, che invece dovrà passare dai playoff insieme a Monza, Catanzaro, Modena e Juve Stabia. L’ottava e ultima squadra che si giocherà la terza promozione in Serie A è l’Avellino, che ha avuto la meglio nella lotta a cinque con Cesena, Mantova, Sampdoria e Carrarese. I lupi di Ballardini si sono imposti per 1-0 sul Modena e hanno così difeso l’8° posto, anche grazie alle sconfitte di Cesena, Sampdoria e Carrarese.

L’ultimo turno ha decretato anche le tre retrocessioni in Lega Pro. Ultimo posto per il Pescara, al quale non è bastato Insigne per completare la rimonta disperata: fatale l’1-1 con lo Spezia, ma ancor di più le precedenti quattro partite senza vittorie. La seconda retrocessa è proprio lo Spezia, mentre la terza è la Reggiana, alla quale non è servita la vittoria per 1-0 sulla Samp. Salve Entella (2-1 con la Carrarese) ed Empoli (2-2 con il Monza acciuffato al 92’ grazie a Shpendi), dovranno invece passare per il purgatorio dei playout Sudtirol e Bari: andata il 15 maggio al San Nicola, ritorno il 22 al Castellani. I playoff inizieranno invece il 12 con il turno preliminare (Modena-Juve Stabia e Catanzaro -Avellino) a seguire le semifinali tra il 16 e il 20 e la finale andata e ritorno il 24 e il 29.