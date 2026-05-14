Sal Da Vinci, lo sfregio dello spettatore tedesco in prima fila

Tutti pazzi per Sal Da Vinci. Il vincitore di Sanremo è tra i favoriti all'Eurovision Song Contest 2026. Eppure a qualcuno la sua esibizione non è piaciuta. A performance finita, Sal è stato travolto dagli applausi. Eccetto uno spettatore tedesco. Quest'ultimo, seduto in prima fila e inquadrato dalle telecamere, ha commentato con un gesto tipicamente italiano: il celebre "ma che vuoi" mimato con le dita pizzicate, quasi a sottolineare la perplessità suscitata dal brano dell'artista.
Sal Da Vinci, l'amaro sfogo: "Essere italiano in Italia…"Sal Da Vinci, tra i favoriti all'Eurovision, ha portato sul palco l'italianità di cui va fiero. Nell...
Alla prima semifinale alla Wiener Stadthalle di Vienna, il cantante napoletano, già qualificato per la finale, ha debuttato con la sua Per sempre si circondato da tre ballerini. In particolare una danzatrice, vestita da sposa che indossava una gonna da cui spuntava il tricolore.
Sal Da Vinci, orgoglio tricolore: cosa spunta sul palco dell'EurovisionSal Da Vinci, che si è classificato al primo posto dell'ultima edizione di Sanremo, ha incantato il pubblico ...
E proprio questa italianità ha conquistato il pubblico e non solo: "Nella metro, mentre giravo dei reel, ho visto degli stranieri che mimavano i gesti della mia coreografia. La musica è così potente che riconcilia tutto. La mia idea è sempre stata quella di lavorare con il cuore nel passato ma la testa nella modernità. Ecco perché abbiamo una danza moderna, ma una canzone all'italiana. La riconoscibilità che sta avendo il brano è sintomo che stiamo facendo gli italiani. E nessuno meglio di noi può fare l'italiano".
io ancora ferma all'ovazione e al boato finale del pubblico dopo l'esibizione di Sal Da Vinci pic.twitter.com/2gzCGF3Ubl— Fabiana Alba (@__Fabiana___) May 13, 2026