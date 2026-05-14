Libero logo
Andrea Sempio
Hantavirus
Jannik Sinner
Iran

Sal Da Vinci, lo sfregio dello spettatore tedesco in prima fila

giovedì 14 maggio 2026
Sal Da Vinci, lo sfregio dello spettatore tedesco in prima fila

1' di lettura

Tutti pazzi per Sal Da Vinci. Il vincitore di Sanremo è tra i favoriti all'Eurovision Song Contest 2026. Eppure a qualcuno la sua esibizione non è piaciuta. A performance finita, Sal è stato travolto dagli applausi. Eccetto uno spettatore tedesco. Quest'ultimo, seduto in prima fila e inquadrato dalle telecamere, ha commentato con un gesto tipicamente italiano: il celebre "ma che vuoi" mimato con le dita pizzicate, quasi a sottolineare la perplessità suscitata dal brano dell'artista. 

Sal Da Vinci, l'amaro sfogo: "Essere italiano in Italia…"

Sal Da Vinci, tra i favoriti all'Eurovision, ha portato sul palco l'italianità di cui va fiero. Nell...

Alla prima semifinale alla Wiener Stadthalle di Vienna, il cantante napoletano, già qualificato per la finale, ha debuttato con la sua Per sempre si circondato da tre ballerini. In particolare una danzatrice, vestita da sposa che indossava una gonna da cui spuntava il tricolore.

Sal Da Vinci, orgoglio tricolore: cosa spunta sul palco dell'Eurovision

Sal Da Vinci, che si è classificato al primo posto dell'ultima edizione di Sanremo, ha incantato il pubblico ...

E proprio questa italianità ha conquistato il pubblico e non solo: "Nella metro, mentre giravo dei reel, ho visto degli stranieri che mimavano i gesti della mia coreografia. La musica è così potente che riconcilia tutto. La mia idea è sempre stata quella di lavorare con il cuore nel passato ma la testa nella modernità. Ecco perché abbiamo una danza moderna, ma una canzone all'italiana. La riconoscibilità che sta avendo il brano è sintomo che stiamo facendo gli italiani. E nessuno meglio di noi può fare l'italiano".

tag
sal da vinci
eurovision

Orgoglio tricolore Sal Da Vinci, l'amaro sfogo: "Essere italiano in Italia…"

L'esibizione Sal Da Vinci, orgoglio tricolore: cosa spunta sul palco dell'Eurovision

Stereotipi Sal Da Vinci, Mario Biondi: "Tutto pizza e mandolino. Quindi..."

ti potrebbero interessare

Valeria Marini oltre la censura: "Sesso a tre. Mi masturbo ogni giorno. E i sex-toys..."

Valeria Marini oltre la censura: "Sesso a tre. Mi masturbo ogni giorno. E i sex-toys..."

Redazione
Sal Da Vinci, l'amaro sfogo: "Essere italiano in Italia…"

Sal Da Vinci, l'amaro sfogo: "Essere italiano in Italia…"

L'aria che tira, Sara Kelany allarga le braccia e umilia il grillino: "Ah, questa poi..."

L'aria che tira, Sara Kelany allarga le braccia e umilia il grillino: "Ah, questa poi..."

Lino Banfi-choc: "Stavo per impiccarmi dietro al palco, mio fratello mi salvò"

Lino Banfi-choc: "Stavo per impiccarmi dietro al palco, mio fratello mi salvò"

Redazione