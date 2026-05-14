Sal Da Vinci, lo sfregio dello spettatore tedesco in prima fila

Tutti pazzi per Sal Da Vinci . Il vincitore di Sanremo è tra i favoriti all' Eurovision Song Contest 2026 . Eppure a qualcuno la sua esibizione non è piaciuta. A performance finita, Sal è stato travolto dagli applausi. Eccetto uno spettatore tedesco. Quest'ultimo, seduto in prima fila e inquadrato dalle telecamere, ha commentato con un gesto tipicamente italiano: il celebre "ma che vuoi" mimato con le dita pizzicate, quasi a sottolineare la perplessità suscitata dal brano dell'artista.

E proprio questa italianità ha conquistato il pubblico e non solo: "Nella metro, mentre giravo dei reel, ho visto degli stranieri che mimavano i gesti della mia coreografia. La musica è così potente che riconcilia tutto. La mia idea è sempre stata quella di lavorare con il cuore nel passato ma la testa nella modernità. Ecco perché abbiamo una danza moderna, ma una canzone all'italiana. La riconoscibilità che sta avendo il brano è sintomo che stiamo facendo gli italiani. E nessuno meglio di noi può fare l'italiano".