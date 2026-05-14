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Sinner travolge Rublev e vola in semifinale: record storico nei Masters 1000

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giovedì 14 maggio 2026
Sinner travolge Rublev e vola in semifinale: record storico nei Masters 1000

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Prosegue il cammino immacolato di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno del mondo - finalista della passata edizione - liquida in due set la testa di serie numero 12 Andrey Rublev, con il punteggio di 6-2 6-4 in un'ora e 32 minuti di gioco. Giornata da record per l'altoatesino, che mette in fila la 32esima vittoria nei 1000 togliendo il primato di successi consecutivi nei Masters a Novak Djokovic (31 nel 2011).

Semifinale numero 18 nei 1000 - sesta consecutiva - per l'altoatesino, la 50esima nel circuito maggiore, che gli permette di staccare proprio Rublev e diventare il decimo giocatore in attività con più semifinali Atp. Quella di oggi è anche la vittoria consecutiva numero 27 per Sinner: è la striscia di successi più lunga della carriera per il quattro volte campione Slam, arrivato a 26 fra il Masters 1000 di Shanghai 2024 e gli Internazionali d'Italia 2025.

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È la settima serie di vittorie più lunga di sempre e, in caso di successo a Roma, diventerebbe la quinta: guida la classifica Novak Djokovic con 43 vittorie consecutive tra il 2010 e il 2011. Avanza dunque in semifinale al Foro Italico Sinner, che attende il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce

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