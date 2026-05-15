Fernando Alonso si fa un "regalino" da 10 milioni di euro: eccolo...

Mentre in pista continua a fare i conti con una stagione complicata in F1 — su un’Aston Martin anche più lenta della neoarrivata Cadillac — Fernando Alonso si è concesso un acquisto che non è passato inosservato. Il due volte campione del mondo ha infatti arricchito il proprio garage con una delle supercar più rare e costose in circolazione: una Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde dal valore stimato intorno ai 10 milioni di euro.

La consegna è avvenuta a Monaco, dove il pilota spagnolo vive da anni, e Alonso ha condiviso il momento sui social. Si tratta di un esemplare estremamente esclusivo, realizzato su misura e caratterizzato da una livrea verde e da soluzioni tecniche di altissimo livello. La vettura monta un motore Mercedes-AMG V12 da 7,3 litri capace di sviluppare 760 Cv. A rendere ancora più personale il progetto c'è un dettaglio legato alla recente nascita del figlio Leonard. Pagani Automobili ha infatti fatto realizzare un seggiolino per bambini personalizzato con il numero 14 e i colori del casco del pilota. Un regalo simbolico, pensato per accompagnare Alonso anche nella sua nuova vita da padre.

La Diamante Verde è considerata quasi un pezzo unico. Tra il 1999 e il 2019 sono state costruite soltanto 140 Pagani Zonda, e gli esemplari più esclusivi hanno raggiunto quotazioni da record sul mercato dei collezionisti. L'auto si aggiunge a una collezione già ricchissima. In passato Alonso ha posseduto una Ferrari Enzo, oltre a modelli come la Mercedes-Benz CLK Gtr, la Aston Martin Valkyrie e la storica Ferrari F40. Una passione per le auto speciali che, almeno fuori dai circuiti, continua a regalargli soddisfazioni.